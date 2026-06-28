Stephen Eustáquio dedicou o golo que proporcionou a vitória do Canadá sobre a África do Sul (1-0), no primeiro jogo dos 16 avos de final do Mundial 2026, à família, depois de ter perdido os pais nos últimos três anos, período em que também nasceu a sua filha, Benedita.

Visivelmente emocionado, Eustáquio dedicou o prémio de melhor em campo à família. «Tudo o que eu faço é pela minha família, pelos meus pais, pela minha namorada, pela minha filha, pelo meu irmão. Pelos meus amigos que ficaram no país», disse o jogador, a tentar reter as lágrimas.

A verdade é que os últimos anos não foram nada fáceis para Eustáquio, filho de pais portugueses, mas nascido no Canadá para onde os progenitores emigraram. A mãe foi vítima de doença prolongada, aos 53 anos, em abril de 2023, numa altura em que Eustáquio estava a jogar pelo FC Porto, frente ao Santa Clara. Um ano depois faleceu também o pai, aos 56 anos, poucos dias depois de ter nascido a neta Benedita.