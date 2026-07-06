Mundial 2026
Há 7 min
VÍDEO: foi este o golo que manda Portugal para casa
Mikel Merino marcou sobre o minuto 90
Mikel Merino marcou sobre o minuto 90
Foi com este golo solitário de Mikel Merino que Portugal foi eliminado do Mundial 2026. Um golo marcado nos primeiros segundos da compensação, já sobre o minuto 90, mas que confirma a superioridade evidente dos espanhóis ao longo de praticamente todos o jogo.
Parecia mais um lance de ataque da Espanha, como tantos outros, com Merino a entrar na área, pelo corredor central, e a bater Diogo Costa.
Ainda restavam seis minutos para o final, Portugal arriscou tudo, Bernardo Silva ainda teve uma oportunidade para empatar, mas o resultado já não voltou a sofrer alterações e Portugal está mesmo de regresso a casa.
Merino fez o golo da vitória espanhola. #sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Espanha #betano pic.twitter.com/PuZWHwI9cm— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
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