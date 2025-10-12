A Dinamarca bateu a Grécia (3-1) num encontro a contar para a quarta jornada da qualificação para o Mundial de 2026. Uma partida que contou com cinco «portugueses» na lista dos convocados e que ditou o fracasso dos gregos no objetivo de jogar o Mundial do próximo ano.

Do lado da Dinamarca, Morten Hjulmand (Sporting) e Victor Froholdt (FC Porto) alinharam de início. Na Grécia, Fotis Ioannidis (Sporting) foi titular, Vangelis Pavlidis (Benfica) foi suplente utilizado e Georgios Vagiannidis (Sporting) não saiu do banco.

Rasmus Højlund, ex-Manchester United, continuou de pé quente e inaugurou o marcador aos 21 minutos de jogo. Joachim Andersen, defesa do Fulham de Marco Silva, dilatou a vantagem para dois golos aos 40 minutos.

Um minuto depois do 2-0, Froholdt, médio do FC Porto, assistiu para o golo de Mikkel Damsgaard. As equipas recolheram aos balneários, portanto, com a Dinamarca a vencer por 3-0.

No segundo tempo, a Grécia ainda conseguiu reduzir a desvantagem. Christos Tzolis, assistido pelo sportinguista Ioannidis, fez o 3-1.

Com este resultado, a Dinamarca divide a liderança do grupo com a Escócia, ambos com dez pontos, e garante que pelo menos vai ao play-off de qualificação. A Grécia, por sua vez, é terceira com três pontos e está fora do Mundial de 2026.

No outro jogo do grupo, a Escócia venceu (2-1) a Bielorrússia. Che Adams (15m) e Scott McTominay (84m) fizeram os golos escoceses. Gleb Kuchko (90+6m) reduziu para a Bielorrússia, que continua sem pontos conquistados.