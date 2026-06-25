O México fez o pleno de vitórias no Grupo A do Mundial 2026, ao vencer a Chéquia por 3-0 no fecho da terceira jornada.

Com a seleção mexicana já apurada para os 16 avos de final, Javier Aguirre mudou quase meia equipa e os coanfitriões demoraram a mostrar-se no jogo. De resto, os checos, que vão para casa sem qualquer vitória, começaram por ser mais perigosos, sobretudo com as ações de Denis Visinsky.

Os mexicanos subiram os níveis de intensidade já à beira do intervalo e somaram os primeiros remates, contudo, o golo inaugural só apareceu no segundo tempo.

Aos 55 minutos, depois de Luis Romo, pressionado por três adversários, ter encontrado espaço na direita, Mateo Chávez abriu o marcador com uma arrancada seguida de finalização de pé esquerdo, perante a saída de Matej Kovar, que mais uma vez relegou Lukas Hornicek (Sp. Braga) para o banco.

Julián Quiñones foi o autor do segundo golo do México, que apareceu seis minutos depois, na sequência de uma defesa incompleta de Kovar ao remate do ex-FC Porto Jorge Sánchez.

O Azteca assistiu a história, aos 78 minutos, quando o guarda-redes Guillermo Ochoa, de 40 anos, foi lançado na partida e recebeu uma ovação do público. O ex-AVS disputa o Mundial pela quarta vez, isto porque não jogou em 2006 e 2010.

Foi já em tempo de descontos que o México chegou ao 3-0. Depois de Kovar negar o golo a Santiago Giménez, a bola sobrou para Roberto Alvarado, que assisiu Fidalgo (90+4m).

Com três vitórias, seis golos marcados e nenhum sofrido, o México torna-se a primeira fora da Europa e da América do Sul a vencer todas as partidas da fase de grupos e fecha o Grupo A com nove pontos, no primeiro lugar. A Chéquia, por seua vez, termina em quarto e último lugar, com apenas um ponto.

Os mexicanos vão agora defrontar, na próxima terça-feira, o terceiro classificado dos Grupos C, E, F, H ou I nos 16 avos de final, de novo no Estádio Azteca, onde nunca perderam em fases finais de Mundiais.

O Momento: golo de Mateo Chávez a desbloquear, 55m

Depois de uma primeira parte em que apresentou baixos níveis de intensidade, o México ganhou uma energia diferente com o primeiro golo. Luis Romo teve um papel decisivo ao aguentar a pressão checa no meio-campo, antes de soltar para Chávez, cuja finalização foi exímia.

A Figura: Guillermo Ochoa

A participar no seu sexto Mundial, Ochoa teve direito a uma ovação de pé do Azteca. Entrou para alinhar cerca de um quarto de hora, naquela que foi a cereja no topo de bolo de uma fase de grupos imaculada para os mexicanos.