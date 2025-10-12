Os Países Baixos golearam este domingo a Finlândia (4-0) numa partida a contar para a qualificação para o Mundial de 2026. 

Na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, Donyell Malen abriu o marcador aos oito minutos. Virgil Van Dijk, defesa do Liverpool, dilatou a vantagem para dois golos aos 17 minutos.

Ainda antes do intervalo, Memphis Depay fez o 3-0 através de uma grande penalidade (38m). Já perto do fim do jogo, Cody Gakpo fechou as contas do jogo (84m).

Com este triunfo (4-0), os Países Baixos são líderes com 16 pontos e garantem que pelo menos vão a play-off de qualificação. A Finlândia, por sua vez, mantém-se em terceiro lugar, com dez pontos. 

