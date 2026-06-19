Os deputados noruegueses expressaram esta sexta-feira total apoio à sua seleção que está a disputar o Mundial 2026, repetindo a tradicional remada viking, que se tornou um símbolo dos adeptos daquele país nórdico, em pleno parlamento.

«A presidência do Parlamento pensa que devemos enviar uma saudação aos nossos jogadores, uma seleção que está a responder de verdade, desde o coração da democracia. Não há melhor forma de o fazer do que a remar», desafiou o presidente do Parlamento, Masud Gharahkhani.

O desafio, que durou apenas alguns segundos, foi aceite pela grande maioria dos deputados, mas alguns criticaram a iniciativa, como foi o caso de Erlend Wiborg, representante do partido de extrema-direita Partido do Progresso, a segunda força política, considerando que «se pode apoiar a seleção nas bancadas, no bar ou em casa no sofá».

De regresso a um Mundial 28 anos depois, a Noruega estreou-se com um triunfo sobre o Iraque, por 4-1, na primeira jornada do Grupo I, e vai ainda defrontar o Senegal, na segunda-feira, e a França, a 26 de junho.

Ora veja este momento singular no parlamento norueguês: