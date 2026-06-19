Uma imagem registada pela televisão pública japonesa está a gerar um debate aceso nas redes sociais no Japão: o selecionador Hajime Moriyasu cruzou-se com Harry Kane à porta de um hotel e pediu-lhe para tirar uma selfie.

O goleador do Bayern Munique, que se estreou no Campeonato do Mundo com dois golos marcados na vitória sobre a Croácia (4-2), é um dos jogadores mais mediáticos da seleção inglesa e nem o selecionador nipónico resistiu à tentação de registar um momento com Kane. O avançado acedeu ao pedido do selecionador japonês que não escondeu a alegria, exibindo um rasgado sorriso.

As reações nas redes sociais foram, no entanto, divididas.

Houve quem considerasse a atitude de Moriyasu como uma demonstração espontânea de admiração e respeito entre dois profissionais, um «gesto simpático» e «humano», mas muitos também consideram que o selecionador deveria cultivar um maior distanciamento diante dos adversários.

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