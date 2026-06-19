VÍDEO: selecionador do Japão tirou uma selfie com Harry Kane
Momento singular foi motivo de debate nas redes sociais nipónicas
Momento singular foi motivo de debate nas redes sociais nipónicas
Uma imagem registada pela televisão pública japonesa está a gerar um debate aceso nas redes sociais no Japão: o selecionador Hajime Moriyasu cruzou-se com Harry Kane à porta de um hotel e pediu-lhe para tirar uma selfie.
O goleador do Bayern Munique, que se estreou no Campeonato do Mundo com dois golos marcados na vitória sobre a Croácia (4-2), é um dos jogadores mais mediáticos da seleção inglesa e nem o selecionador nipónico resistiu à tentação de registar um momento com Kane. O avançado acedeu ao pedido do selecionador japonês que não escondeu a alegria, exibindo um rasgado sorriso.
As reações nas redes sociais foram, no entanto, divididas.
Houve quem considerasse a atitude de Moriyasu como uma demonstração espontânea de admiração e respeito entre dois profissionais, um «gesto simpático» e «humano», mas muitos também consideram que o selecionador deveria cultivar um maior distanciamento diante dos adversários.
Ora veja: