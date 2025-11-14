Alemanha foi ao Luxemburgo vencer com dois golos de Nick Woltemade e, desta forma, segurou a liderança do Grupo A da fase europeia de qualificação para o Mundial 2026, segundo com os mesmos 12 pontos do que a Eslováquia com quem vai discutir, em casa, a qualificação direta na próxima segunda-feira.

Uma vitória arrancada a ferros, depois do Luxemburgo ter resistido aos avanços germânicos ao longo de 45 minutos. A manschaft sofreu, mas acabou por abrir o marcador, logo a abrir a segunda parte.

Um ataque rápido da Alemanha com Leroy Sané a descer pelo flanco direito e a cruzar para o segundo poste onde apareceu o avançado do Newcastle a encostar.

Um triunfo que acabou por ser confirmado, aos 69 minutos, com um segundo golo de Woltemade, mais uma vez com Sané no início da jogada, desta vez com Baku como intermediários, com um toque sublime a libertar o avançado para o «bis» neste jogo.

No outro jogo deste grupo, a Eslováquia também teve de suar para somar três pontos diante da Irlanda do Norte (1-0), neste caso, com um golo solitário de Tomas Bobcek marcado já para lá do minuto 90.

Com estes resultados, Alemanha e Eslováquia seguem, de braço dado, no primeiro lugar, com os mesmos 12 pontos, e vão discutir o primeiro lugar na próxima segunda-feira, no Red Bull Arena, em Leipzig.