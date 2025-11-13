A França recebeu a Ucrânia no Parque dos Príncipes, marcou quatro golos na segunda parte e assegurou a qualificação para o Mundial 2026 sob a batuta de Kylian Mbappé que marcou dois golos e ainda fez uma assistência.

Os franceses já estavam destacados no primeiro lugar do Grupo D, com mais três pontos do que a Ucrânia que, com desaire desta noite, perdeu mesmo o segundo lugar para a Islândia que foi ao Azerbaijão vencer por 2-0.

A Ucrânia entrou no Parque dos Príncipes determinada em não perder, uma vez que um empate permitia-lhe conservar o segundo lugar que dá acesso ao play-off europeu e, a verdade, é que resistiu ao longo de 45 minutos, diante de uma França que estava com 75 por cento de posse e bola.

A segunda parte começou praticamente com um possível penálti a favor da Ucrânia, mas o árbitro, depois de ver as imagens, nada assinalou, mas, dois minutos depois, na outra área, não teve dúvidas em assinalar uma falta de Mykhavko sobre Michael Olise. Na transformação do castigo máximo, Kylian Mbappé abriu o marcador e, ao mesmo tempo, abalou a convicção da Ucrânia e lançou a França para uma vitória categórica.

A quinze minutos do final, Olise aumentou a vantagem, a passe de Kanté, antes de Mbappé bisar no jogo, já aos 83 minutos. O jogador do Real Madrid fez ainda a assistência para Ekitike estrear-se a marcar pela seleção e fixar o resultado final em 4-0.

Com esta vitória, a França garante o primeiro lugar do Grupo D, com 13 pontos, mais seis do que a Islândia e a Ucrânia que vão-se defrontar na última jornada na luta pelo segundo lugar.