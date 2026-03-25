Vinicius Junior, avançado do Real Madrid, considera que o Brasil não é favorito a vencer o Mundial 2026, mas também diz que a seleção brasileira tem vindo a evoluir desde a chegada de Carlo Ancelotti. O avançado falou numa conferência de imprensa, em Orlando, na véspera do «teste» frente a França, marcado para Boston.

Expetativas para o jogo com a França

«Esse confronto vai ser muito importante para nós. É uma grande seleção, grandes companheiros meus do Real Madrid também. É um jogo muito aberto. Ninguém vai querer ficar-se defendendo. Vai ser um parâmetro bom para a gente. Acredito que seja isso. Sobre o carinho da nossa torcida, é sempre importante para nós. Sempre que estamos unidos podemos fazer grandes coisas.»

Tem estado em destaque no Real Madrid, preparado para assumir responsabilidades na seleção?

«Não ligo muito para o que as pessoas falam. Sei do meu trabalho e como me dedico para o Campeonato do Mundo. É onde todos os jogadores querem estar. Sobre a minha fase, sempre tento estar na minha melhor fase, a fazer golos e assistências. Tudo que faço no Real Madrid espero fazer aqui na Seleção.»

Vinicius é a principal referência do ataque, mas o avançado diz que não é o único

«Imagino que todo mundo queira que eu seja um dos protagonistas. Estou preparado para todos os desafios da minha carreira. Já joguei um Campeonato do Mundo, não quero voltar a perder. Tenho trabalhado muito em casa, não quero lesionar-me. Tem o Raphinha, tem o João Pedro. Os mais novos que estão chegando, Endrick, Estêvão. Está todo mundo preparado. A gente pode decidir o jogo em uma bola parada. É assim que se ganha um Campeonato do Mundo».

Brasil volta a ser um dos favoritos a vencer o Mundial?

«Acredito que (a seleção) não é a favorita pelos resultados que tivemos. Mas o peso da camisola, o peso dos jogadores que temos aqui... Só faltava encaixar. Desde que o Ancelotti chegou, a gente tem uma ideia melhor de jogo. Ele tira muito o peso de nós. É fazer de tudo para colocar o Brasil no topo mais uma vez. A gente não quer o favoritismo, quer colocar o Brasil no topo.»

Ausência de Neymar

«Nas últimas temporadas fui um dos melhores, o Raphinha também...O Casemiro a gente nem fala. Tem tantas experiências. A cobrança pelo Ney é normal. Sou suspeito para falar, o Ney é um dos meus ídolos. Ele está a fazer de tudo para estar a cem por cento, para voltar para a Seleção... Agora, a decisão cabe ao treinador. Mas nós jogadores sempre queremos jogar com os melhores.»