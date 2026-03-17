A Federação de Futebol do Irão solicitou à FIFA que os jogos da seleção iraniana no Campeonato do Mundo deste ano, que têm lugar em território norte-americano, passem a ser jogados no México.

«A FIFA pode intervir para que a seleção nacional iraniana possa participar no Mundial, mas no México. O Ministério do Desporto e da Juventude do Irão será quem tomará a decisão final a este respeito», referiu o embaixador iraniano no México, Abolfazl Psedniddeh, em declarações à agência estatal IRNA.

Este pedido por parte da Federação iraniana surge devido ao conflito existente entre o Irão e os Estados Unidos e à intransigência por parte do governo norte-americano em ceder os vistos para entrada de representantes da seleção asiática em solo norte-americano.

«Reiteramos que os Estados Unidos não cooperam connosco na questão dos vistos. Estamos interessados em participar no Mundial, mas o Governo norte-americano não fornece o apoio logístico nem administrativo necessário», reforçou Psedniddeh.

De relembrar que Donald Trump, no decorrer da semana passada, afirmou estar disposto a conceder a entrada à seleção iraniana nos Estados Unidos. No entanto, em declarações publicadas nas redes sociais do presidente norte-americano, o mesmo «sugeriu» que o Irão não entrasse nos EUA, por «motivos de segurança».

O Irão tem estreia marcada no Mundial 2026 para 16 de junho com a Nova Zelândia, a contar para a primeira ronda do Grupo G, num jogo que está previsto ser realizado em Inglewoord, na Califórnia.