O presidente da FIFA, Gianni Infantino, diz pretender a presença da seleção iraniana no Campeonato do Mundo deste ano. Em declarações ao canal mexicano Univision, Infantino identificou o Irão como «um país de futebol».

«Qualificaram-se desportivamente para este Mundial, foi uma seleção que se qualificou muito cedo. É um país de futebol. Queremos que jogue, e vai jogar o Mundial. Não há planos B, C ou D. É o plano A. Vamos unir, juntos, em harmonia e felicidade. É isso que temos de fazer, e vamos fazer», sublinhou Gianni Infantino.

O presidente da FIFA falou ainda sobre os conflitos entre os EUA e o Irão, reforçando a separação entre a guerra e o Mundial.

«Vivemos num contexto geopolítico muito complexo. Nós não temos a possibilidade de resolver problemas e conflitos geopolíticos, mas temos, sim, a possibilidade de unir, de criar oportunidades para unir o mundo, fisicamente», afirmou.

De relembrar que a presença do Irão no Mundial está em risco desde o início dos conflitos com os EUA. Caso o Irão avance com a presença do Mundial, tem estreia marcada na competição a 16 de junho, num jogo contra a Nova Zelândia.