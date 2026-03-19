A Federação Iraniana de Futebol, liderada pelo presidente, Mehdi Taj, anunciou esta quinta-feira a intenção de participar no Campeonato do Mundo deste ano, não esquecendo os conflitos com os EUA, um dos organizadores da competição, em conjunto com Canadá e México.

«Estamos a preparar-nos para o Mundial. Estamos a boicotar os EUA, mas não o Mundial», referiu o presidente da Federação Iraniana num vídeo pela agência iraniana Fars.

O Irão estreia-se no Mundial dia 15 de junho, frente à Nova Zelândia. Tanto esta partida como as outras duas frente a Bélgica e Egito tem lugar nas cidades norte-americanas de Inglewood (as duas primeiras) e Seattle (a última). A Federação do Irão já entrou em contacto com a FIFA para tentar uma possível mudança dos jogos da sua seleção para território mexicano.