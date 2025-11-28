O Irão anunciou esta sexta-feira que não vai marcar presença no sorteio do Campeonato do Mundo de 2026, agendado para 5 de dezembro, em Washington, depois de membros da sua delegação terem visto o pedido de entrada nos Estados Unidos recusado.

A decisão foi comunicada oficialmente pela Federação Iraniana de Futebol, que informou a FIFA de que as restrições impostas pelas autoridades norte-americanas «não têm qualquer relação com o desporto» e, por isso, a comitiva iraniana ficará ausente do evento.

«Informámos a FIFA que as decisões tomadas não estão relacionadas com o desporto e que os membros da delegação iraniana não participarão no sorteio do Campeonato do Mundo», anunciou o porta-voz da federação de futebol do país na televisão estatal.

Nos últimos dias, a imprensa iraniana tinha já noticiado que o presidente da federação do país estava entre os responsáveis impedidos de obter visto. A recusa levou agora a uma tomada de posição mais dura por parte de Teerão, que considera a situação «injustificada» e «alheia ao espírito do futebol».

De recordar, o visto da seleção de polo do país já tinha sido recusado para o Mundial que se realiza este ano. As duas seleções já se tinham encontrado no último Campeonato do Mundo, no Qatar em 2022. Nesse encontro, os norte-americanos levaram os persas de vencida com um golo solitário de Pulisic, por 1-0.