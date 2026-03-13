Para além dos recentes conflitos políticos entre os EUA e o Irão, que já se desenrolam há semanas, nos últimos dias tem surgido outro conflito adjacente entre os dois países, desta vez em relação ao Mundial 2026.

Depois de, no decorrer da tarde desta quinta-feira, o presidente norte-americano ter «apelado» à não participação da seleção iraniana no Campeonato do Mundo, por razões de segurança, foi a vez do selecionador Iraniano responder à letra.

«Ninguém pode excluir a equipa nacional do Irão do Campeonato do Mundo», pode ler-se na conta oficial de Amir Ghalenoei, selecionador nacional iraniano.

«A seleção iraniana também esteve entre as primeiras a qualificar-se para este grande torneio» referiu ainda o treinador, quanto à participação da seleção no Mundial 2026.

«O país que deveria ser excluído é aquele que apenas carrega o título de 'anfitrião', mas não tem capacidade de garantir a segurança do Campeonato do Mundo para as seleções presentes na competição», disse ainda Ghalenoei sobre o problema de segurança referido por Donald Trump.

De visar que, na quarta-feira, o ministro do desporto do iraniano afirmou que a seleção do Irão não teria condições para participar no Mundial 2026, depois dos ataques e bombardeamentos feitos pelos EUA, que terminaram em mortes de cidadãos iranianos, principalmente do líder supremo do Irão, Ali Khamenei.