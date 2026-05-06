Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, disse aos jornalistas, segundo a agência de notícias IRNA, que o pais precisa de «receber as garantias necessárias da FIFA para participar nesta competição, para que incidentes semelhantes a situações passadas não se repitam».

O dirigente iraniano afirmou que para o país participar na competição, seria necessário haver um desfecho positivo de uma possível reunião, nas próximas semanas, com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Além disso, Mehdi Taj ordenou que os EUA tenham «absoluto respeito» pela comitiva iraniana.

Até porque, adianta, o Irão não terá problemas em participar «desde que não haja insultos, especialmente dirigidos às instituições oficiais e militares do país».

Recorde-se que Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, assinalou que não seria impedida a entrada dos jogadores iranianos em território nacional, no entanto, a equipa técnica da seleção iraniana não poderia entrar devido a alegada ligação, segundo Washington, à Guarda Revolucionária Iraniana - considerada organização terrorista pelos Estados Unidos da América.

Os Estados Unidos da América e o Irão estão em guerra desde o dia 28 de fevereiro, depois de Washington ter começado o conflito armado contra a República Islâmica.