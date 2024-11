Mehdi Taremi fez uma primeira parte brilhante ao serviço do Irão no duelo com a Coreia do Norte, de qualificação para o Mundial 2026.



O ex-FC Porto fez três assistências para os três golos iranianos na primeira metade. O jogador do Inter de Milão serviu Gahyedi para o 1-0 aos 29 minutos e mais tarde, aos 41 e 45 minutos, assistiu Mohebi, que bisou.



Veja as assistências de Taremi: