A segurança do Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, deteve e interrogou o jogador iraquiano Aymen Hussein durante sete horas, após a chegada dos Leões da Mesopotâmia aos Estados Unidos da América para disputar o Mundial 2026.

Segundo a agência de notícias Shafaq, os dirigentes iraquianos tentaram de tudo para garantir a libertação do atleta, mas sem grande sucesso.

Aymen Hussein acabou por ser solto várias horas após o sucedido. Ao que tudo indica, a equipa de segurança do aeroporto confundiu o jogador de 30 anos com outro cidadão iraquiano.

Esta não é a primeira vez que situações semelhantes acontecem neste Mundial. De recordar que Breel Embolo, avançado da Suíça, foi impedido de viajar com a equipa para os Estados Unidos da América, após ter-lhe sido negada a autorização de entrada no país. A situação foi, entretanto, resolvida.

O Iraque volta a marcar presença numa fase final de um Mundial quatro décadas depois, e integra o Grupo I, juntamente com França, Senegal e Noruega.