O Iraque sofreu uma baixa de última hora para o Mundial 2026. Ahmed Yahya foi retirado da convocatória após os exames médicos confirmarem uma lesão de grau dois na face posterior da coxa, informou a federação iraquiana.

De acordo com o relatório clínico, o jogador terá de cumprir um período de recuperação e tratamento estimado em quatro semanas, falhando assim a participação na fase final da competição.

Perante a lesão, o selecionador Graham Arnold decidiu convocar Ahmed Maknazi, que ocupará a vaga deixada por Ahmed Yahya na lista definitiva para o Mundial.