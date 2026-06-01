À semelhança de seleções como Equador e Arábia Saudita, o Iraque não quis ficar de fora e anunciou, esta segunda-feira, a lista dos 26 convocados para o Mundial de 2026, a disputar na América do Norte. 

O destaque vai para Mohanad Ali, avançado que passou pelo Portimonense em 2019/20. 

Neste Campeonato do Mundo, o Iraque integra o Grupo I, juntamente com França, Noruega e Senegal. 

Confira a lista completa dos 26 convocados: 

Guarda-redes: Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed Basil 

Defesas: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon 

Médios: Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimer Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji 

Avançados: Ali Jassim, Ali Al Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein, Mohanad Ali

