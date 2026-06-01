OFICIAL: Iraque anuncia convocados para o Mundial2026
Avançado ex-Portimonense entre os 26 escolhidos
Avançado ex-Portimonense entre os 26 escolhidos
À semelhança de seleções como Equador e Arábia Saudita, o Iraque não quis ficar de fora e anunciou, esta segunda-feira, a lista dos 26 convocados para o Mundial de 2026, a disputar na América do Norte.
O destaque vai para Mohanad Ali, avançado que passou pelo Portimonense em 2019/20.
Neste Campeonato do Mundo, o Iraque integra o Grupo I, juntamente com França, Noruega e Senegal.
Confira a lista completa dos 26 convocados:
Guarda-redes: Fahad Talib, Jalal Hassan, Ahmed Basil
Defesas: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon
Médios: Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimer Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji
Avançados: Ali Jassim, Ali Al Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein, Mohanad Ali