VÍDEO: Iraque derrota Bolívia e agarra última vaga para o Mundial 2026
Triunfo por 2-1 confirma presença no Grupo I, juntamente com França, Senegal e Noruega
Triunfo por 2-1 confirma presença no Grupo I, juntamente com França, Senegal e Noruega
Está confirmada a última seleção a apurar-se para a fase final do Campeonato do Mundo e trata-se do Iraque.
O conjunto orientado por Graham Arnold colocou-se em vantagem logo aos dez minutos, frente à Bolívia, graças ao golo de Al Hamadi. Só que antes do intervalo, os visitantes conseguiram chegar ao empate, numa resposta perfeita de Paniagua ao passe de Ramiro Vaca.
Nota para o ascendente claro da Bolívia, um pouco por todo o encontro, ainda que não tenha resultado em vitória. O lance decisivo surgiu aos 53 minutos, com Hussein a surgir dentro da área e a finalizar rasteiro para o 2-1.
Desta forma, o Iraque segue para a fase final do Mundial 2026 e vai agora medir forças com França, Senegal e Noruega no Grupo I.