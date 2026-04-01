Está confirmada a última seleção a apurar-se para a fase final do Campeonato do Mundo e trata-se do Iraque.

O conjunto orientado por Graham Arnold colocou-se em vantagem logo aos dez minutos, frente à Bolívia, graças ao golo de Al Hamadi. Só que antes do intervalo, os visitantes conseguiram chegar ao empate, numa resposta perfeita de Paniagua ao passe de Ramiro Vaca.

Nota para o ascendente claro da Bolívia, um pouco por todo o encontro, ainda que não tenha resultado em vitória. O lance decisivo surgiu aos 53 minutos, com Hussein a surgir dentro da área e a finalizar rasteiro para o 2-1.

Assista ao golo decisivo do Iraque: 

Desta forma, o Iraque segue para a fase final do Mundial 2026 e vai agora medir forças com França, Senegal e Noruega no Grupo I.  

