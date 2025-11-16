Troy Parrott voltou a ser herói nacional na Irlanda. Depois do bis apontado frente a Portugal, o avançado assinou esta noite um hat-trick na vitória por 3-2 diante da Hungria, garantindo à seleção irlandesa o segundo lugar no Grupo F e, consequentemente, o acesso ao play-off de qualificação para o Mundial 2026. Foi já no minuto 90m+6 que o avançado marcou o golo decisivo que colocou a Irlanda em espírito de festa.

O momento teve eco imediato nas redes sociais e até o Aeroporto de Dublin decidiu entrar na celebração. As contas oficiais do aeroporto do condado alteraram o nome no X e no Instagram para ‘Troy Parrott International Airport’. Esta mudança foi acompanhada pela publicação de uma montagem fotográfica onde o novo nome surge destacado.

Feck it. Doing it. 🦜 pic.twitter.com/lMidtjZwnT — Troy Parrott International Airport 🦜 (@DublinAirport) November 16, 2025

Um vídeo que rapidamente se tornou viral mostra que a celebração não ficou apenas nas redes sociais. Um grupo de passageiros reunidos numa zona de pub do aeroporto festejaram efusivamente o golo Troy Parrott no último lance da partida, transformando o terminal num cenário de entusiasmo coletivo.

Esta não foi, contudo, a primeira vez que o Aeroporto de Dublin recorreu ao humor para comentar a atual campanha da seleção irlandesa na fase apuramento para o Mundial de 2026. Ainda esta semana,o mesmo perfil tinha publicado uma outra brincadeira após a vitória frente Portugal por 2-0, onde o visado tinha sido Cristiano Ronaldo.

A publicação fazia referência ao clima tenso vivido no encontro, no qual Cristiano Ronaldo, depois de um gesto irónico de choro dirigido a Nathan Collins e a outros jogadores da Irlanda, acabou expulso com cartão vermelho direto por cotovelada sobre Dara O’Shea. O VAR validou a decisão e os adeptos irlandeses presentes no estádio celebraram a expulsão repetindo o gesto do capitão de Portugal.

«Agradecemos a Nathan Collins por ter levado Cristiano Ronaldo ao aeroporto esta manhã. Ronaldo foi libertado do bolso pouco depois das 10h, passou pela segurança e embarcou para Portugal às 10h15. Despedida em grande estilo. Pela segunda vez na viagem», pode ler-se no texto que acompanhava a fotomontagem na qual o capitão português aparece nas portas de embarque do aeroporto.