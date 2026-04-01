Andre Abodi, ministro do desporto italiano, pediu a demissão do presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) Gabriele Gravina. O pedido surge após a «Squadra Azzurra» ter falhado o acesso ao Mundial, o que acontece pela terceira vez consecutiva.

O ministro do desporto alertou para a necessidade para a reconstrução do futebol italiano, sublinhando o compromisso do governo para com a federação.

«É claro para todos que o futebol precisa de ser reconstruído. Este processo deverá envolver uma renovação na liderança da FIGC. O governo demonstrou concretamente, ao longo destes anos, o seu compromisso com todo o movimento desportivo italiano. Considero objetivamente incorreto tentar negar a sua própria responsabilidade pela terceira eliminação consecutiva do Mundial, acusando as instituições de alguma alegada falha», disse.

No entender do governante, a crise no futebol italiano carece de uma reflexão abrangente.

«Uma crise profunda, uma crise geral que exige uma reflexão abrangente, não só da federação, mas também da esfera política italiana», acrescentou.

Antes das críticas, Gabriele Gravina convocou uma reunião do conselho federal com o intuito de realizar um balanço da situação, uma vez que a pressão política e, sobretudo, desportiva tem vindo a crescer de tom.

Depois de 2018 e 2022, recorde-se, esta é a terceira vez consecutiva que a «Squadra Azzurra» falha um acesso ao Mundial.