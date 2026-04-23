Depois de um representante de Donald Trump sugerir à FIFA que a Itália substitua o Irão no Mundial 2026, o próprio governo italiano descartou tal possibilidade.

«Não é apropriado. A qualificação deve ser conquistada em campo», argumentou Andrea Abodi, ministro do desporto. Esta posição pode ser interpretada para lá do âmbito desportivo, uma vez que os governos de Itália e Estados Unidos estão cada vez mais distantes quanto à gestão da guerra no Médio Oriente.

De recordar que o Irão garantiu diretamente o lugar no Mundial 2026 em março. Por sua vez, a Itália, campeã do Mundo em 1934, 1938, 1982 e 2006 e finalista em 1970 e 1994, vai estar ausente pela quinta vez, a terceira consecutiva.

O Mundial disputa-se entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.