A Jamaica venceu a Nova Caledónia por 1-0 na madrugada desta sexta-feira (noite de quinta-feira no México) e garantiu o apuramento para a final do play-off intercontinental, que vai disputar ante a República Democrática do Congo, pelo último lugar no grupo de Portugal no Mundial 2026.

Em Guadalajara, no México, a Jamaica venceu graças a um golo de Bailey Cadamarteri, aos 18 minutos. O golo do jogador do Wrexham, clube ao qual chegou já a meio desta época, oriundo do Sheffield Wednesday, fez a diferença no marcador.

O duelo decisivo entre Jamaica e RD Congo está marcado para terça-feira, em Zapopan, no México, às 22 horas (hora de Lisboa). O vencedor desse jogo apura-se para o Mundial 2026 e será o primeiro adversário de Portugal no Grupo K, a 17 de junho, em Houston, num grupo que conta ainda com Colômbia e Uzbequistão.

Na outra final do play-off intercontinental, a Bolívia vai defrontar o Iraque, depois de ter ganho ao Suriname na quinta-feira.

O Mundial 2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.