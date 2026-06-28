James Rodríguez, que jogou frente a Portugal na madrugada deste domingo, recordou os tempos no FC Porto após o empate. O médio ofensivo, recorde-se, esteve na Invicta entre 2010 e 2013. James, agora de 34 anos, admitiu que «ama» o clube, declarando-se portista assumido.

«Villas-Boas? Não falei com ele, mas é um clube que amo muito. Sou portista. Vivi tempos únicos e ganhei tudo. É um clube que levo no coração, a minha filha nasceu lá, são lembranças boas», referiu em declarações à RTP após o jogo com Portugal.

Pelo FC Porto, James ganhou três Ligas, uma Taça de Portugal e três Supertaças. Conquistou, ainda, uma Liga Europa pelos dragões. Depois de deixar a Invicta passou ainda por clubes como Monaco, Real Madrid, Bayern Munique e Everton. Atualmente representa o Minnesota United, da MLS.

Quanto ao Mundial 2026, o ex-FC Porto lidera a seleção que terminou em primeiro no grupo de Portugal. Quanto às aspirações da Colômbia, James aponta para as «meias» da competição.

«Queremos chegar longe. É um caminho duro para todos nós, mas fizemos um grande jogo contra uma equipa muito forte e com grandes jogadores. Estamos prontos para o que vier. Chegar mais longe do que os quartos de final em 2014? Esperemos que sim. A nossa mentalidade é essa, forte», concluiu.