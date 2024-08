Hidemasa Morita foi convocado para os jogos do Japão contra China e o Bahrein, da fase de qualificação para o Mundial 2026.



O médio do Sporting vai assim estar presente nos duelos dos nipónicos nos dias 5 e 10 de setembro.



Lembre-se que o Japão está inserido no grupo C juntamente com Austrália, Arábia Saudita e Indonésia além de China e Bahrein.



Os convocados do Japão:



Guarda-redes: Keisuke Osako, Kosei Tani e Zion Suzuki;



Defesas: Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Yuta Nakayama, Henry Heroki Mochizuki, Koki Machida, Yukinari Sugawara e Kota Takai



Médios: Endo, Junya Ito, Keito Nakamura, Takuma Asano, Minamino, Kamada e Morita;



Avançados: Mitoma, Koki Ogawa, Daizen Maeda, Reo Hatate, Ritsu Doan, Ueda , Ao Tanaka, Kubo e Hosoya.