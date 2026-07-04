Jesse Marsch, selecionador do Canadá, em declarações após a eliminação frente a Marrocos nos «oitavos» do Mundial 2026.

Evolução ao longo dos anos

«Estamos a competir a um nível que não poderíamos imaginar há 10 anos. Mostramos, neste torneio, que podemos vencer grandes jogos. Se alguém me tivesse dito, antes de começarmos, que chegaríamos a esta fase, teria ficado bastante satisfeito.»

Canadá foi superior a Marrocos

«Hoje, não concretizámos as nossas oportunidades. O jogo mudou após sofrermos o golo. Sofremos três golos, mas conseguimos ter um impacto tal no jogo ao ponto de sermos melhores do que a seleção que ocupa o sétimo lugar do 'ranking' mundial [da FIFA].»

Orgulho no cargo e nos jogadores

«Continuaremos a trabalhar para vencer este tipo de jogos. Exigi aos jogadores que fossem corajosos com a bola e dificultassem a vida ao adversário. Foi exatamente isso que fizeram. Estou muito orgulhoso de ser o selecionador do Canadá e da maneira como os jogadores atuaram hoje.»

Alphonso Davies foi baixa

«O Alphonso [Davies] não se estava a sentir bem durante o treino de ontem [sexta-feira]. Fizemos uma ressonância magnética na parte posterior da coxa. Não teve lesão muscular, mas não se estava a sentir bem. Agimos com cautela. Teria sido fantástico tê-lo à disposição, mas não foi possível. Ele queria entrar na segunda parte, mas seria um risco. Tomámos a decisão certa.»