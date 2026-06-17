Mundial 2026
Há 41 min
VÍDEO: João Neves marca o primeiro golo de Portugal no Mundial 2026
Médio do PSG subiu aos céus para inaugurar o marcador frente à RD Congo
Médio do PSG subiu aos céus para inaugurar o marcador frente à RD Congo
Em estreia absoluta em Mundiais, João Neves assumiu a responsabilidade e marcou o primeiro golo de Portugal no Mundial 2026.
No jogo ante a República Democrática do Congo, o médio do PSG foi servido por Pedro Neto, que cruzou do lado esquerdo. O ex-Benfica subiu aos céus para inaugurar o marcador, de cabeça, na estreia lusa na competição.
Acompanhe o jogo entre Portugal e RD Congo AO MINUTO aqui no site do Maisfutebol.
Ora veja o golo inaugural:
O PEQUENO GIGANTE JOÃO NEVES FAZ O PRIMEIRO GOLO DE PORTUGAL NO MUNDIAL FIFA 2026 🇵🇹— sport tv (@sporttvportugal) June 17, 2026
Vamos!
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