Em estreia absoluta em Mundiais, João Neves assumiu a responsabilidade e marcou o primeiro golo de Portugal no Mundial 2026.

No jogo ante a República Democrática do Congo, o médio do PSG foi servido por Pedro Neto, que cruzou do lado esquerdo. O ex-Benfica subiu aos céus para inaugurar o marcador, de cabeça, na estreia lusa na competição.

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Ora veja o golo inaugural: