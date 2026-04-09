João Pinheiro confirmado na lista de árbitros para o Mundial 2026
Árbitro da AF Braga terá como assistentes um colombiano e um neozelandês
João Pinheiro está entre a lista de árbitros nomeados pela FIFA para o Mundial 2026, confirmou o Maisfutebol.
O juiz da AF Braga, de 38 anos, será a único representante português entre os nomeados para a competição que se realiza de junho a julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
Não haverá qualquer VAR português, nem sequer árbitro auxiliar. João Pinheiro terá como assistentes o colombiano Alexander Guzmán e o neozelandês Isaac Trevis.
Recorde-se que nos últimos dois Mundiais (2018 na Rússia e 2022 no Qatar) Portugal não teve nenhum árbitro a dirigir jogos.
O último árbitro a marcar presença num Mundial foi Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, em 2014, no Brasil. Em 2018, Artur Soares Dias e Tiago Martins foram chamados como videoárbitros, enquanto em 2022 não houve qualquer representante luso.