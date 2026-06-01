A Noruega recebeu e venceu esta segunda-feira a Suécia por 3-1, num encontro de preparação para o Mundial 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os benfiquistas Aursnes foi titular e Schjelderup entrou na segunda parte na formação norueguesa, enquanto Gyökeres ficou fora da convocatória para este jogo depois da final da Liga dos Campeões disputada pelo Arsenal. A primeira parte foi de sentido único. Um bis Strand Larsen (8m e 37m) e Nusa (18m) deram uma confortável vantagem à Noruega ao intervalo.

O segundo tempo começou como acabou o primeiro, com a Noruega por cima, mas Wolfe viu o 4-0 anulado por fora de jogo. A Suécia acabou por reagir nos últimos quinze minutos da partida. Isaak (76m) apontou um grande golo, após um remate fora da área que acabou por desviar num defesa norueguês antes de entrar no ângulo superior direito da baliza de Nyland.

Pouco depois houve novo golo sueco, no entanto, o cabeceamento de Nanasi acabou por ser anulado devido à posição irregular do avançado na altura do passe de Lindelof (ex-Benfica).

A Noruega acabou mesmo por conseguir o triunfo e começa da melhor forma a preparação rumo ao Campeonato do Mundo de 2026.