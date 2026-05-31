A Alemanha recebeu e venceu este domingo a Finlândia por 4-0, naquele que foi o primeiro encontro particular dos germânicos de preparação rumo ao Mundial 2026.

Em Mainz, a Alemanha chegou ao golo pouco depois da meia hora de jogo. Canto batido por Kimmich e Undav (34m) a surgir isolado ao segundo poste para abrir o marcador.

No segundo tempo vieram os golos da tranquilidade do triunfo da Mannschaft com Wirtz (48m), o bis de Undav (57m) e Musiala (63m) a completarem a goleada frente a uma frágil Finlândia.

A Alemanha está inserida no grupo E, com Curaçau, Costa do Marfim e Equador. O primeiro jogo dos germânicos está marcado para o dia 14 de junho diante dos estreantes do Curaçau.

Veja aqui os golos do encontro: