A Alemanha recebeu e venceu o Gana por 2-1, esta segunda-feira, no último encontro de preparação para o Mundial 2026 desta janela internacional.

Em Estugarda, a formação germânica chegou ao golo já em cima do intervalo. Adjetey jogou a bola com o braço dentro da área e o VAR assinalou grande penalidade, que foi convertida com toda a tranquilidade por Kai Havertz (45+3m).

No segundo tempo o Gana reagiu já depois de Woltemade ter cabeceado à barra da baliza das «estrelas negras».

Com apenas quatro minutos em campo, Fatawu (70m) terminou da melhor forma um contra-ataque venenoso do Gana, com destaque para o excelente trabalho do lateral, Kohn, antes de assistir para o ex-Sporting.

No entanto a Alemanha voltou a marcar já em cima do apito final. Jogada ao primeiro toque a ser finalizada pelo «homem da casa», Deniz Undav (88m), a passe de Sané.

A Alemanha vence assim os dois jogos que tinha marcado para março, já o Gana sai derrotado por duas ocasiões desta «digressão europeia».