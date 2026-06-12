Mundial 2026: todos os jogos, datas, horas e resultados
São 104 partidas ao longo de 39 dias
São 104 partidas ao longo de 39 dias
O Mundial 2026 é a maior competição de sempre de futebol de seleções que vai ser organizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.
A prova é composta por 104 jogos espalhados ao longo de 39 dias e neste artigo vai poder consultar o dia, hora e resultado de cada uma dessas partidas, desde 11 de junho até à grande final, no dia 19 de julho.
Tudo sobre o Mundial está aqui: o site especializado do Maisfutebol.
CONFIRA AQUI TODOS OS JOGOS DO MUNDIAL 2026:
FASE DE GRUPOS
Quinta-feira, 11 de junho
México-África do Sul, 2-0
Coreia do Sul-Chéquia, 2-1
Sexta-feira, 12 de junho
Canadá-Bósnia-Herzegovina, 1-1
Estados Unidos-Paraguai, 02h00 de 13 junho
Sábado, 13 junho
Qatar-Suíça, 20h00
Brasil-Marrocos, 23h00
Haiti-Escócia, 02h00 de 14 junho
Austrália-Turquia, 05h00 de 14 junho
Domingo, 14 junho
Alemanha-Curaçau, 18h00
Países Baixos-Japão, 21h00
Costa do Marfim-Equador, 00h00 de 15 junho
Suécia-Tunísia, 03h00 de 15 junho
Segunda-feira, 15 junho
Espanha-Cabo Verde, 17h00
Bélgica-Egito, 20h00
Arábia Saudita-Uruguai, 23h00
Irão-Nova Zelândia, 02h00 de 16 junho
Terça-feira, 16 junho
França-Senegal, 20h00
Iraque-Noruega, 23h00
Argentina-Argélia, 02h00 de 17 junho
Áustria-Jordânia, 05h00 de 17 junho
Quarta-feira, 17 junho
Portugal-RD Congo, 18h00
Inglaterra-Croácia, 21h00
Gana-Panamá, 00h00 de 18 junho
Uzbequistão-Colômbia, 03h00 de 18 junho
Quinta-feira, 18 Junho
Chéquia-África do Sul, 18h00
Suíça-Bósnia-Herzegovina, 20h00
Canadá-Qatar, 23h00
México-Coreia do Sul, 02h00 de 19 junho
Sexta-feira, 19 junho
Estados Unidos-Austrália, 20h00
Escócia-Marrocos, 23h00
Brasil-Haiti, 02h00 de 20 junho
Turquia-Paraguai, 05h00 de 20 junho
Sábado, 20 junho
Países Baixos-Suécia, 18h00
Alemanha-Costa do Marfim, 21h00
Equador-Curaçau, 01h00 de 21 junho
Tunísia-Japão, 05h00 de 21 junho
Domingo, 21 junho
Espanha-Arábia Saudita, 17h00
Bélgica-Irão, 20h00
Uruguai-Cabo Verde, 23h00
Nova Zelândia-Egito, 02h00 de 22 junho
Segunda-feira, 22 junho
Argentina-Áustria, 18h00
França-Iraque, 22h00
Noruega-Senegal, 01h00 de 23 junho
Jordânia-Argélia, 04h00 de 23 junho
Terça-feira, 23 junho
Portugal-Uzbequistão, 18h00
Inglaterra-Gana, 21h00
Panamá-Croácia, 00h00 de 24 junho
Colômbia-RD Congo, 03h00 de 24 junho
Quarta-feira, 24 junho
Bósnia-Herzegovina-Qatar, 20h00
Suíça-Canadá, 20h00
Escócia-Brasil, 23h00
Marrocos-Haiti, 23h00
Chéquia-México, 02h00 de 25 junho
África do Sul-Coreia do Sul, 02h00 de 25 junho
Quinta-feira, 25 junho
Curaçau-Costa do Marfim, 21h00
Equador – Alemanha, 21h00
Tunísia – Países Baixos, 00h00 de 26 junho
Japão – Suécia, 00h00 de 26 junho
Paraguai – Austrália, 03h00 de 26 junho
Turquia–Estados Unidos, 03h00 de 26 junho
Sexta-feira, 26 junho
Noruega-França, 20h00
Senegal – Iraque, 20h00
Uruguai – Espanha, 01h00 de 27 junho
Cabo Verde – Arábia Saudita, 01h00 de 27 junho
Nova Zelândia – Bélgica, 04h00 de 27 junho
Egito – Irão, 04h00 de 27 junho
Sábado, 27 junho
Croácia-Gana, 22h00
Panamá-Inglaterra, 22h00
RD Congo-Uzbequistão, 00h30 de 28 junho
Colômbia-Portugal, 00h30 de 28 junho
Argélia-Áustria, 03h00 de 28 junho
Jordânia-Argentina, 03h00 de 28 junho
16 AVOS DE FINAL
Domingo, 28 junho
Jogo 73: 2.º Grupo A – 2.º Grupo B, 20h00
Segunda-feira, 29 junho
Jogo 76: 1.º Grupo C – 2.º Grupo F, 18h00
Jogo 74: 1.º Grupo E – 3.º Grupos A/B/C/D/F, 21h30
Jogo 75: 1.º Grupo F – 2.º Grupo C, 02h00 de 30 junho
Terça-feira, 30 junho
Jogo 78: 2.º Grupo E – 2.º Grupo I, 18h00
Jogo 77: 1.º Grupo I – 3.º Grupos C/D/F/G/H, 22h00
Jogo 79: 1.º Grupo A – 3.º Grupos C/E/F/H/I, 02h00 de 1 julho
Quarta-feira, 1 julho
Jogo 80: 1.º Grupo L – 3.º Grupos E/H/I/J/K, 17h00
Jogo 82: 1.º Grupo G – 3.º Grupos A/E/H/I/J, 21h00
Jogo 81: 1.º Grupo D – 3.º Grupos B/E/F/I/J, 01h00 de 2 julho
Quinta-feira, 2 julho
Jogo 84: 1.º Grupo H – 2.º Grupo J, 20h00
Jogo 83: 2.º Grupo K – 2.º Grupo L, 00h00 de 3 julho
Jogo 85: 1.º Grupo B – 3.º Grupos E/F/G/I/J, 04h00 de 3 julho
Sexta-feira, 3 julho
Jogo 88: 2.º Grupo D – 2.º Grupo G, 19h00
Jogo 86: 1.º Grupo J – 2.º Grupo H, 23h00
Jogo 87: 1.º Grupo K – 3.º Grupos D/E/I/J/L, 02h30 de 4 julho
OITAVOS DE FINAL
Sábado, 4 julho
Jogo 90: Vencedor Jogo 73 – Vencedor Jogo 75, 18h00
Jogo 89: Vencedor Jogo 74 – Vencedor Jogo 77, 22h00
Domingo, 5 julho
Jogo 91: Vencedor Jogo 76 – Vencedor Jogo 78, 21h00
Jogo 92: Vencedor Jogo 79 – Vencedor Jogo 80, 01h00 de 6 julho
Segunda-feira, 6 julho
Jogo 93: Vencedor Jogo 83 – Vencedor Jogo 84, 20h00
Jogo 94: Vencedor Jogo 81 – Vencedor Jogo 82, 01h00 de 7 julho
Terça-feira, 7 julho
Jogo 95: Vencedor Jogo 86 – Vencedor Jogo 88, 17h00
Jogo 96: Vencedor Jogo 85 – Vencedor Jogo 87, 21h00
QUARTOS DE FINAL
Quinta-feira, 9 julho
Jogo 97: Vencedor Jogo 89 – Vencedor Jogo 90, 21h00
Sexta-feira, 10 julho
Jogo 98: Vencedor Jogo 93 – Vencedor Jogo 94, 20h00
Sábado, 11 julho
Jogo 99: Vencedor Jogo 91 – Vencedor Jogo 92, 22h00
Jogo 100: Vencedor Jogo 95 – Vencedor Jogo 96, 02h00 de 12 julho
MEIAS-FINAIS
Terça-feira, 14 julho
Jogo 101: Vencedor Jogo 97 – Vencedor Jogo 99, 20h00
Quarta-feira, 15 julho
Jogo 102: Vencedor Jogo 99 – Vencedor Jogo 100, 20h00
JOGO DO TERCEIRO E QUARTO LUGARES
Sábado, 18 julho
Vencido do jogo 101 – Vencido do jogo 102, 22h00
FINAL
Domingo, 19 julho
Vencedor Jogo 101 – Vencedor Jogo 102, 20h00