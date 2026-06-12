O Mundial 2026 é a maior competição de sempre de futebol de seleções que vai ser organizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

A prova é composta por 104 jogos espalhados ao longo de 39 dias e neste artigo vai poder consultar o dia, hora e resultado de cada uma dessas partidas, desde 11 de junho até à grande final, no dia 19 de julho.

Tudo sobre o Mundial está aqui: o site especializado do Maisfutebol.

CONFIRA AQUI TODOS OS JOGOS DO MUNDIAL 2026:

FASE DE GRUPOS

Quinta-feira, 11 de junho

México-África do Sul, 2-0

Coreia do Sul-Chéquia, 2-1

Sexta-feira, 12 de junho

Canadá-Bósnia-Herzegovina, 1-1

Estados Unidos-Paraguai, 02h00 de 13 junho

Sábado, 13 junho

Qatar-Suíça, 20h00

Brasil-Marrocos, 23h00

Haiti-Escócia, 02h00 de 14 junho

Austrália-Turquia, 05h00 de 14 junho

Domingo, 14 junho

Alemanha-Curaçau, 18h00

Países Baixos-Japão, 21h00

Costa do Marfim-Equador, 00h00 de 15 junho

Suécia-Tunísia, 03h00 de 15 junho

Segunda-feira, 15 junho

Espanha-Cabo Verde, 17h00

Bélgica-Egito, 20h00

Arábia Saudita-Uruguai, 23h00

Irão-Nova Zelândia, 02h00 de 16 junho

Terça-feira, 16 junho

França-Senegal, 20h00

Iraque-Noruega, 23h00

Argentina-Argélia, 02h00 de 17 junho

Áustria-Jordânia, 05h00 de 17 junho

Quarta-feira, 17 junho

Portugal-RD Congo, 18h00

Inglaterra-Croácia, 21h00

Gana-Panamá, 00h00 de 18 junho

Uzbequistão-Colômbia, 03h00 de 18 junho

Quinta-feira, 18 Junho

Chéquia-África do Sul, 18h00

Suíça-Bósnia-Herzegovina, 20h00

Canadá-Qatar, 23h00

México-Coreia do Sul, 02h00 de 19 junho

Sexta-feira, 19 junho

Estados Unidos-Austrália, 20h00

Escócia-Marrocos, 23h00

Brasil-Haiti, 02h00 de 20 junho

Turquia-Paraguai, 05h00 de 20 junho

Sábado, 20 junho

Países Baixos-Suécia, 18h00

Alemanha-Costa do Marfim, 21h00

Equador-Curaçau, 01h00 de 21 junho

Tunísia-Japão, 05h00 de 21 junho

Domingo, 21 junho

Espanha-Arábia Saudita, 17h00

Bélgica-Irão, 20h00

Uruguai-Cabo Verde, 23h00

Nova Zelândia-Egito, 02h00 de 22 junho

Segunda-feira, 22 junho

Argentina-Áustria, 18h00

França-Iraque, 22h00

Noruega-Senegal, 01h00 de 23 junho

Jordânia-Argélia, 04h00 de 23 junho

Terça-feira, 23 junho

Portugal-Uzbequistão, 18h00

Inglaterra-Gana, 21h00

Panamá-Croácia, 00h00 de 24 junho

Colômbia-RD Congo, 03h00 de 24 junho

Quarta-feira, 24 junho

Bósnia-Herzegovina-Qatar, 20h00

Suíça-Canadá, 20h00

Escócia-Brasil, 23h00

Marrocos-Haiti, 23h00

Chéquia-México, 02h00 de 25 junho

África do Sul-Coreia do Sul, 02h00 de 25 junho

Quinta-feira, 25 junho

Curaçau-Costa do Marfim, 21h00

Equador – Alemanha, 21h00

Tunísia – Países Baixos, 00h00 de 26 junho

Japão – Suécia, 00h00 de 26 junho

Paraguai – Austrália, 03h00 de 26 junho

Turquia–Estados Unidos, 03h00 de 26 junho

Sexta-feira, 26 junho

Noruega-França, 20h00

Senegal – Iraque, 20h00

Uruguai – Espanha, 01h00 de 27 junho

Cabo Verde – Arábia Saudita, 01h00 de 27 junho

Nova Zelândia – Bélgica, 04h00 de 27 junho

Egito – Irão, 04h00 de 27 junho

Sábado, 27 junho

Croácia-Gana, 22h00

Panamá-Inglaterra, 22h00

RD Congo-Uzbequistão, 00h30 de 28 junho

Colômbia-Portugal, 00h30 de 28 junho

Argélia-Áustria, 03h00 de 28 junho

Jordânia-Argentina, 03h00 de 28 junho

16 AVOS DE FINAL

Domingo, 28 junho

Jogo 73: 2.º Grupo A – 2.º Grupo B, 20h00

Segunda-feira, 29 junho

Jogo 76: 1.º Grupo C – 2.º Grupo F, 18h00

Jogo 74: 1.º Grupo E – 3.º Grupos A/B/C/D/F, 21h30

Jogo 75: 1.º Grupo F – 2.º Grupo C, 02h00 de 30 junho

Terça-feira, 30 junho

Jogo 78: 2.º Grupo E – 2.º Grupo I, 18h00

Jogo 77: 1.º Grupo I – 3.º Grupos C/D/F/G/H, 22h00

Jogo 79: 1.º Grupo A – 3.º Grupos C/E/F/H/I, 02h00 de 1 julho

Quarta-feira, 1 julho

Jogo 80: 1.º Grupo L – 3.º Grupos E/H/I/J/K, 17h00

Jogo 82: 1.º Grupo G – 3.º Grupos A/E/H/I/J, 21h00

Jogo 81: 1.º Grupo D – 3.º Grupos B/E/F/I/J, 01h00 de 2 julho

Quinta-feira, 2 julho

Jogo 84: 1.º Grupo H – 2.º Grupo J, 20h00

Jogo 83: 2.º Grupo K – 2.º Grupo L, 00h00 de 3 julho

Jogo 85: 1.º Grupo B – 3.º Grupos E/F/G/I/J, 04h00 de 3 julho

Sexta-feira, 3 julho

Jogo 88: 2.º Grupo D – 2.º Grupo G, 19h00

Jogo 86: 1.º Grupo J – 2.º Grupo H, 23h00

Jogo 87: 1.º Grupo K – 3.º Grupos D/E/I/J/L, 02h30 de 4 julho

OITAVOS DE FINAL

Sábado, 4 julho

Jogo 90: Vencedor Jogo 73 – Vencedor Jogo 75, 18h00

Jogo 89: Vencedor Jogo 74 – Vencedor Jogo 77, 22h00

Domingo, 5 julho

Jogo 91: Vencedor Jogo 76 – Vencedor Jogo 78, 21h00

Jogo 92: Vencedor Jogo 79 – Vencedor Jogo 80, 01h00 de 6 julho

Segunda-feira, 6 julho

Jogo 93: Vencedor Jogo 83 – Vencedor Jogo 84, 20h00

Jogo 94: Vencedor Jogo 81 – Vencedor Jogo 82, 01h00 de 7 julho

Terça-feira, 7 julho

Jogo 95: Vencedor Jogo 86 – Vencedor Jogo 88, 17h00

Jogo 96: Vencedor Jogo 85 – Vencedor Jogo 87, 21h00

QUARTOS DE FINAL

Quinta-feira, 9 julho

Jogo 97: Vencedor Jogo 89 – Vencedor Jogo 90, 21h00

Sexta-feira, 10 julho

Jogo 98: Vencedor Jogo 93 – Vencedor Jogo 94, 20h00

Sábado, 11 julho

Jogo 99: Vencedor Jogo 91 – Vencedor Jogo 92, 22h00

Jogo 100: Vencedor Jogo 95 – Vencedor Jogo 96, 02h00 de 12 julho

MEIAS-FINAIS

Terça-feira, 14 julho

Jogo 101: Vencedor Jogo 97 – Vencedor Jogo 99, 20h00

Quarta-feira, 15 julho

Jogo 102: Vencedor Jogo 99 – Vencedor Jogo 100, 20h00

JOGO DO TERCEIRO E QUARTO LUGARES

Sábado, 18 julho

Vencido do jogo 101 – Vencido do jogo 102, 22h00

FINAL

Domingo, 19 julho

Vencedor Jogo 101 – Vencedor Jogo 102, 20h00