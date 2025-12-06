A FIFA revelou este sábado o calendário oficial da fase de grupos do Mundial 2026, que vai disputar-se nos Estados Unidos, México e Canadá. A competição arranca a 11 de junho, com o jogo inaugural entre México e África do Sul, na Cidade do México, e prolonga-se até 19 de julho.

A Seleção Nacional entra em ação no Grupo K, onde tem encontro marcado com o vencedor do playoff entre o Congo, Jamaica ou Nova Caledónia, antes de defrontar Uzbequistão e Colômbia.

Com jogos espalhados por 16 cidades e fusos horários distintos, deixamos aqui o guia completo com todas as datas e horas já ajustadas ao horário de Portugal Continental, grupo a grupo.

Calendário completo da fase de grupos (horários de Portugal Continental)

Grupo A

1.ª jornada

  • México - África do Sul, 11 junho — 20h00 (Estadio Azteca, México)

  • Coreia do Sul - Vencedor do playoff entre Dinamarca/Macedónia do Norte/Chéquia/Irlanda do Norte, 12 junho — 03h00 (Estádio Akron, Guadalajara)

2.ª jornada

  • Vencedor do playoff entre Dinamarca/Macedónia do Norte/Chéquia/Irlanda do Norte - África do Sul, 18 junho — 17h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

  • México - Coreia do Sul, 19 junho — 02h00 (Estádio Akron, Guadalajara)

3.ª jornada

  • Vencedor do playoff entre Dinamarca/Macedónia do Norte/Chéquia/Irlanda do Norte - México, 25 junho — 02h00 (Estadio Azteca, Cidade do México)

  • África do Sul - Coreia do Sul, 25 junho — 02h00 (Estadio BBVA, Monterrey)

Grupo B

1.ª jornada

  • Canadá - Vencedor do playoff entre Itália/Irlanda do Norte/Gales/Bósnia, 12 junho — 20h00 (BMO Field, Toronto)

  • Qatar - Suíça, 13 junho — 20h00 (Levi's Stadium, San Francisco)

2.ª jornada

  • Suíça - Vencedor do playoff entre Itália/Irlanda do Norte/Gales/Bósnia, 18 junho — 20h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)

  • Canadá - Qatar, 18 junho — 23h00 (BC Place, Vancouver)

3.ª jornada

  • Suíça - Canadá, 24 junho — 20h00 (BC Place, Vancouver)

  • Vencedor do playoff entre Itália/Irlanda do Norte/Gales/Bósnia - Qatar, 24 junho — 20h00 (Lumen Field, Seattle)

Grupo C

1.ª jornada

  • Brasil - Marrocos, 13 junho — 23h00 (MetLife Stadium, New Jersey)

  • Haiti - Escócia, 14 junho — 02h00 (Gillette Stadium, Boston)

2.ª jornada

  • Escócia - Marrocos, 19 junho — 23h00 (Gillette Stadium, Boston)

  • Brasil - Haiti, 20 junho — 02h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)

3.ª jornada

  • Escócia - Brasil, 24 junho — 23h00 (Hard Rock Stadium, Miami)

  • Marrocos - Haiti, 24 junho — 23h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Grupo D

1.ª jornada

  • EUA - Paraguai, 13 junho — 02h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)

  • Austrália - Vencedor do playoff entre Turquia/Roménia/Eslováquia/Kosovo, 13 junho — 05h00 (BC Place, Vancouver)

2.ª jornada

  • Vencedor do playoff entre Turquia/Roménia/Eslováquia/Kosovo - Paraguai, 19 junho — 05h00 (Levi's Stadium, San Francisco)

  • EUA - Austrália, 19 junho — 20h00 (Lumen Field, Seattle)

3.ª jornada

  • Vencedor do playoff entre Turquia/Roménia/Eslováquia/Kosovo - EUA, 26 junho — 03h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)

  • Paraguai - Austrália, 26 junho — 03h00 (Levi's Stadium, San Francisco)

Grupo E

1.ª jornada

  • Alemanha - Curaçau, 14 junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)

  • Costa do Marfim - Equador, 15 junho — 00h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)

2.ª jornada

  • Alemanha - Costa do Marfim, 20 junho — 21h00 (BMO Field, Toronto)

  • Equador - Curaçau, 21 junho — 01h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)

3.ª jornada

  • Equador - Alemanha, 25 junho — 21h00 (MetLife Stadium, New Jersey)

  • Curaçau - Costa do Marfim, 25 junho — 21h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)

Grupo F

1.ª jornada

  • Países Baixos - Japão, 14 junho — 21h00 (AT&T Stadium, Dallas)

  • Vencedor do playoff entre Ucrânia/Suécia/Polónia/Albânia - Tunísia, 15 junho — 03h00 (Estadio BBVA, Monterrey)

2.ª jornada

  • Países Baixos - Vencedor do playoff entre Ucrânia/Suécia/Polónia/Albânia, 20 junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)

  • Tunísia - Japão, 21 junho — 05h00 (Estadio BBVA, Monterrey)

3.ª jornada

  • Japão - Vencedor do playoff entre Ucrânia/Suécia/Polónia/Albânia, 26 junho — 00h00 (AT&T Stadium, Dallas)

  • Tunísia - Países Baixos, 26 junho — 00h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)

Grupo G

1.ª jornada

  • Irão - Nova Zelândia, 16 junho — 02h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)

  • Bélgica - Egito, 15 junho — 20h00 (Lumen Field, Seattle)

2.ª jornada

  • Bélgica - Irão, 21 junho — 20h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)

  • Nova Zelândia - Egito, 22 junho — 02h00 (BC Place, Vancouver)

3.ª jornada

  • Egito - Irão, 27 junho — 04h00 (Lumen Field, Seattle)

  • Nova Zelândia - Bélgica, 27 junho — 04h00 (BC Place, Vancouver)

Grupo H

1.ª jornada

  • Espanha - Cabo Verde, 15 junho — 17h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

  • Arábia Saudita - Uruguai, 15 junho — 23h00 (Hard Rock Stadium, Miami)

2.ª jornada

  • Espanha - Arábia Saudita, 21 junho — 17h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

  • Uruguai - Cabo Verde, 21 junho — 23h00 (Hard Rock Stadium, Miami)

3.ª jornada

  • Cabo Verde - Arábia Saudita, 27 junho — 01h00 (NRG Stadium, Houston)

  • Uruguai - Espanha, 27 junho — 01h00 (Estádio Akron, Guadalajara)

Grupo I

1.ª jornada

  • França - Senegal, 16 junho — 20h00 (MetLife Stadium, New Jersey)

  • Vencedor do playoff Iraque/Bolívia/Suriname - Noruega, 16 junho — 23h00 (Gillette Stadium, Boston)

2.ª jornada

  • França - Vencedor do playoff Iraque/Bolívia/Suriname, 22 junho — 22h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)

  • Noruega - Senegal, 23 junho — 01h00 (MetLife Stadium, New Jersey)

3.ª jornada

  • Noruega - França, 26 junho — 20h00 (Gillette Stadium, Boston)

  • Senegal - Vencedor do playoff Iraque/Bolívia/Suriname, 26 junho — 20h00 (BMO Field, Toronto)

Grupo J

1.ª jornada

  • Argentina - Argélia, 17 junho — 02h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)

  • Áustria - Jordânia, 17 junho — 05h00 (Levi's Stadium, San Francisco)

2.ª jornada

  • Argentina - Áustria, 22 junho — 18h00 (AT&T Stadium, Dallas)

  • Jordânia - Argélia, 23 junho — 04h00 (Levi's Stadium, San Francisco)

3.ª jornada

  • Argélia - Áustria, 28 junho — 03h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)

  • Jordânia - Argentina, 28 junho — 03h00 (AT&T Stadium, Dallas)

Grupo K – o grupo de Portugal

1.ª jornada

  • Portugal - Vencedor do playoff entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia, 17 de junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)

  • Uzbequistão - Colômbia, 18 de junho — 03h00 (Estadio Azteca, Cidade do México)

2.ª jornada

  • Portugal - Uzbequistão, 23 de junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)

  • Colômbia - Vencedor do playoff entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia — 24 de junho, 03h00 (Estádio Akron, Guadalajara)

3.ª jornada

  • Colômbia - Portugal, 28 de junho — 00h30 (Hard Rock Stadium, Miami)

  • Vencedor do playoff entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia - Uzbequistão — 28 de junho, 00h30 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Grupo L

1.ª jornada

  • Inglaterra - Croácia, 17 junho — 21h00 (AT&T Stadium, Dallas)

  • Gana - Panamá, 18 junho — 00h00 (BMO Field, Toronto)

2.ª jornada

  • Inglaterra - Gana, 23 junho — 21h00 (Gillette Stadium, Boston)

  • Panamá - Croácia, 24 junho — 00h00 (BMO Field, Toronto)

3.ª jornada

  • Panamá - Inglaterra, 27 junho — 22h00 (MetLife Stadium, New Jersey)

  • Croácia - Gana, 27 junho — 22h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)

RELACIONADOS
«No Mundial não há isso de ficar mais ou menos feliz com quem se apanha»
Mundial 2026: confira os locais e horas dos jogos de Portugal
Martínez: «Portugal favorito? Favoritos são os que já ganharam o Mundial»
Mundial 2026: o quadro completo com os 12 grupos