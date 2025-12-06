Veja aqui todo o calendário da fase de grupos do Mundial 2026
As datas, horários e estádios dos 12 grupos
A FIFA revelou este sábado o calendário oficial da fase de grupos do Mundial 2026, que vai disputar-se nos Estados Unidos, México e Canadá. A competição arranca a 11 de junho, com o jogo inaugural entre México e África do Sul, na Cidade do México, e prolonga-se até 19 de julho.
A Seleção Nacional entra em ação no Grupo K, onde tem encontro marcado com o vencedor do playoff entre o Congo, Jamaica ou Nova Caledónia, antes de defrontar Uzbequistão e Colômbia.
Com jogos espalhados por 16 cidades e fusos horários distintos, deixamos aqui o guia completo com todas as datas e horas já ajustadas ao horário de Portugal Continental, grupo a grupo.
Calendário completo da fase de grupos (horários de Portugal Continental)
Grupo A
1.ª jornada
-
México - África do Sul, 11 junho — 20h00 (Estadio Azteca, México)
-
Coreia do Sul - Vencedor do playoff entre Dinamarca/Macedónia do Norte/Chéquia/Irlanda do Norte, 12 junho — 03h00 (Estádio Akron, Guadalajara)
2.ª jornada
-
Vencedor do playoff entre Dinamarca/Macedónia do Norte/Chéquia/Irlanda do Norte - África do Sul, 18 junho — 17h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
-
México - Coreia do Sul, 19 junho — 02h00 (Estádio Akron, Guadalajara)
3.ª jornada
-
Vencedor do playoff entre Dinamarca/Macedónia do Norte/Chéquia/Irlanda do Norte - México, 25 junho — 02h00 (Estadio Azteca, Cidade do México)
-
África do Sul - Coreia do Sul, 25 junho — 02h00 (Estadio BBVA, Monterrey)
Grupo B
1.ª jornada
-
Canadá - Vencedor do playoff entre Itália/Irlanda do Norte/Gales/Bósnia, 12 junho — 20h00 (BMO Field, Toronto)
-
Qatar - Suíça, 13 junho — 20h00 (Levi's Stadium, San Francisco)
2.ª jornada
-
Suíça - Vencedor do playoff entre Itália/Irlanda do Norte/Gales/Bósnia, 18 junho — 20h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)
-
Canadá - Qatar, 18 junho — 23h00 (BC Place, Vancouver)
3.ª jornada
-
Suíça - Canadá, 24 junho — 20h00 (BC Place, Vancouver)
-
Vencedor do playoff entre Itália/Irlanda do Norte/Gales/Bósnia - Qatar, 24 junho — 20h00 (Lumen Field, Seattle)
Grupo C
1.ª jornada
-
Brasil - Marrocos, 13 junho — 23h00 (MetLife Stadium, New Jersey)
-
Haiti - Escócia, 14 junho — 02h00 (Gillette Stadium, Boston)
2.ª jornada
-
Escócia - Marrocos, 19 junho — 23h00 (Gillette Stadium, Boston)
-
Brasil - Haiti, 20 junho — 02h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)
3.ª jornada
-
Escócia - Brasil, 24 junho — 23h00 (Hard Rock Stadium, Miami)
-
Marrocos - Haiti, 24 junho — 23h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
Grupo D
1.ª jornada
-
EUA - Paraguai, 13 junho — 02h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)
-
Austrália - Vencedor do playoff entre Turquia/Roménia/Eslováquia/Kosovo, 13 junho — 05h00 (BC Place, Vancouver)
2.ª jornada
-
Vencedor do playoff entre Turquia/Roménia/Eslováquia/Kosovo - Paraguai, 19 junho — 05h00 (Levi's Stadium, San Francisco)
-
EUA - Austrália, 19 junho — 20h00 (Lumen Field, Seattle)
3.ª jornada
-
Vencedor do playoff entre Turquia/Roménia/Eslováquia/Kosovo - EUA, 26 junho — 03h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)
-
Paraguai - Austrália, 26 junho — 03h00 (Levi's Stadium, San Francisco)
Grupo E
1.ª jornada
-
Alemanha - Curaçau, 14 junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)
-
Costa do Marfim - Equador, 15 junho — 00h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)
2.ª jornada
-
Alemanha - Costa do Marfim, 20 junho — 21h00 (BMO Field, Toronto)
-
Equador - Curaçau, 21 junho — 01h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)
3.ª jornada
-
Equador - Alemanha, 25 junho — 21h00 (MetLife Stadium, New Jersey)
-
Curaçau - Costa do Marfim, 25 junho — 21h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)
Grupo F
1.ª jornada
-
Países Baixos - Japão, 14 junho — 21h00 (AT&T Stadium, Dallas)
-
Vencedor do playoff entre Ucrânia/Suécia/Polónia/Albânia - Tunísia, 15 junho — 03h00 (Estadio BBVA, Monterrey)
2.ª jornada
-
Países Baixos - Vencedor do playoff entre Ucrânia/Suécia/Polónia/Albânia, 20 junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)
-
Tunísia - Japão, 21 junho — 05h00 (Estadio BBVA, Monterrey)
3.ª jornada
-
Japão - Vencedor do playoff entre Ucrânia/Suécia/Polónia/Albânia, 26 junho — 00h00 (AT&T Stadium, Dallas)
-
Tunísia - Países Baixos, 26 junho — 00h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)
Grupo G
1.ª jornada
-
Irão - Nova Zelândia, 16 junho — 02h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)
-
Bélgica - Egito, 15 junho — 20h00 (Lumen Field, Seattle)
2.ª jornada
-
Bélgica - Irão, 21 junho — 20h00 (SoFi Stadium, Los Angeles)
-
Nova Zelândia - Egito, 22 junho — 02h00 (BC Place, Vancouver)
3.ª jornada
-
Egito - Irão, 27 junho — 04h00 (Lumen Field, Seattle)
-
Nova Zelândia - Bélgica, 27 junho — 04h00 (BC Place, Vancouver)
Grupo H
1.ª jornada
-
Espanha - Cabo Verde, 15 junho — 17h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
-
Arábia Saudita - Uruguai, 15 junho — 23h00 (Hard Rock Stadium, Miami)
2.ª jornada
-
Espanha - Arábia Saudita, 21 junho — 17h00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
-
Uruguai - Cabo Verde, 21 junho — 23h00 (Hard Rock Stadium, Miami)
3.ª jornada
-
Cabo Verde - Arábia Saudita, 27 junho — 01h00 (NRG Stadium, Houston)
-
Uruguai - Espanha, 27 junho — 01h00 (Estádio Akron, Guadalajara)
Grupo I
1.ª jornada
-
França - Senegal, 16 junho — 20h00 (MetLife Stadium, New Jersey)
-
Vencedor do playoff Iraque/Bolívia/Suriname - Noruega, 16 junho — 23h00 (Gillette Stadium, Boston)
2.ª jornada
-
França - Vencedor do playoff Iraque/Bolívia/Suriname, 22 junho — 22h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)
-
Noruega - Senegal, 23 junho — 01h00 (MetLife Stadium, New Jersey)
3.ª jornada
-
Noruega - França, 26 junho — 20h00 (Gillette Stadium, Boston)
-
Senegal - Vencedor do playoff Iraque/Bolívia/Suriname, 26 junho — 20h00 (BMO Field, Toronto)
Grupo J
1.ª jornada
-
Argentina - Argélia, 17 junho — 02h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)
-
Áustria - Jordânia, 17 junho — 05h00 (Levi's Stadium, San Francisco)
2.ª jornada
-
Argentina - Áustria, 22 junho — 18h00 (AT&T Stadium, Dallas)
-
Jordânia - Argélia, 23 junho — 04h00 (Levi's Stadium, San Francisco)
3.ª jornada
-
Argélia - Áustria, 28 junho — 03h00 (Arrowhead Stadium, Kansas City)
-
Jordânia - Argentina, 28 junho — 03h00 (AT&T Stadium, Dallas)
Grupo K – o grupo de Portugal
1.ª jornada
-
Portugal - Vencedor do playoff entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia, 17 de junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)
-
Uzbequistão - Colômbia, 18 de junho — 03h00 (Estadio Azteca, Cidade do México)
2.ª jornada
-
Portugal - Uzbequistão, 23 de junho — 18h00 (NRG Stadium, Houston)
-
Colômbia - Vencedor do playoff entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia — 24 de junho, 03h00 (Estádio Akron, Guadalajara)
3.ª jornada
-
Colômbia - Portugal, 28 de junho — 00h30 (Hard Rock Stadium, Miami)
-
Vencedor do playoff entre Congo, Jamaica ou Nova Caledónia - Uzbequistão — 28 de junho, 00h30 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)
Grupo L
1.ª jornada
-
Inglaterra - Croácia, 17 junho — 21h00 (AT&T Stadium, Dallas)
-
Gana - Panamá, 18 junho — 00h00 (BMO Field, Toronto)
2.ª jornada
-
Inglaterra - Gana, 23 junho — 21h00 (Gillette Stadium, Boston)
-
Panamá - Croácia, 24 junho — 00h00 (BMO Field, Toronto)
3.ª jornada
-
Panamá - Inglaterra, 27 junho — 22h00 (MetLife Stadium, New Jersey)
-
Croácia - Gana, 27 junho — 22h00 (Lincoln Finantial Field, Philadelphia)