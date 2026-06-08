OFICIAL: Jurrien Timber falha Mundial 2026 devido a lesão
Lutsharel Geertruida (Sunderland) substitui o defesa do Arsenal na convocatória
Lutsharel Geertruida (Sunderland) substitui o defesa do Arsenal na convocatória
Jurrien Timber desfalca os Países Baixos e é baixa por lesão para o Mundial 2026.
A informação foi avançada pela Federação Neerlandesa de Futebol, sendo que o defesa do Arsenal não recuperou totalmente da lesão na virilha, depois de inclusive ter integrado os trabalhos da seleção.
Através das redes sociais, os Países Baixos revelaram que Lutsharel Geertruida (Sunderland) é o escolhido para substituir Timber na convocatória de 26 jogadores.
Jurriën Timber misses the 2026 World Cup.— OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2026
The 24-year-old defender has not recovered sufficiently from a groin injury to take part in the World Cup in a medically responsible manner. In consultation with the medical staff, it has therefore been decided that Timber will leave the… pic.twitter.com/r6Wu8FRCfP
Na última temporada, Timber fez quatro golos e seis assistências pelo Arsenal, tendo conquistado a Liga Inglesa.