Jurrien Timber desfalca os Países Baixos e é baixa por lesão para o Mundial 2026. 

A informação foi avançada pela Federação Neerlandesa de Futebol, sendo que o defesa do Arsenal não recuperou totalmente da lesão na virilha, depois de inclusive ter integrado os trabalhos da seleção.

Através das redes sociais, os Países Baixos revelaram que Lutsharel Geertruida (Sunderland) é o escolhido para substituir Timber na convocatória de 26 jogadores.

Na última temporada, Timber fez quatro golos e seis assistências pelo Arsenal, tendo conquistado a Liga Inglesa.

RELACIONADOS
Mundial 2026: Odegaard evita derrota da Noruega frente a Marrocos no último teste
Mundial 2026: tiroteio junto ao «quartel general» de Inglaterra faz nove feridos
Mundial 2026: bicampeões europeus integrados no estágio de Portugal 
Mundial 2026: Ahmed Yahya lesiona-se e Iraque chama Ahmed Maknazi