O Kosovo continua com o sonho bem vivo de apurar-se pela primeira vez para um Mundial de futebol. Na noite desta quinta-feira, venceu por 4-3 na visita à Eslováquia, em Bratislava, seguindo-se a receção à Turquia – que horas antes venceu a Roménia – na próxima terça-feira, na final do caminho C do play-off europeu de acesso ao Mundial 2026.

Os eslovacos até se adiantaram no marcador com um golo de Martin Valjent, aos seis minutos, mas o Kosovo conseguiu empatar por Veldin Hodza, ao minuto 2-1. No entanto, ainda antes do intervalo, Lukas Haraslin devolveu a vantagem à seleção treinada pelo italiano Francesco Calzona (45m).

Na segunda parte, os kosovares entraram bem, com Fisnik Asllani a fazer o 2-2 aos 47 minutos e, à hora de jogo, Florent Muslija deu a primeira vantagem à equipa treinada pelo alemão Franco Foda.

A seleção visitante conseguiu depois dilatar a vantagem, com Kreshnik Hajrizi, aos 72 minutos, a fazer o quarto golo do Kosovo. Os eslovacos ainda conseguiram reduzir a desvantagem em tempo de compensação, por David Strelec (90+4m), mas foi insuficiente para evitar a derrota.

A Eslováquia fica pelo caminho e continua apenas com uma participação em Mundiais (em 2010), desde a dissolução da Checoslováquia, entre três idas a Europeus, em 2016, 2020 (realizado em 2021) e 2024.