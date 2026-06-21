Kylian Mbappé coloca Cristiano Ronaldo e Lionel Messi noutro patamar, relativamente aos restantes futebolistas. Questionado sobre o arranque goleador que teve no Mundial 2026, assim como Erling Haaland, Harry Kane e Messi, o francês garantiu que o argentino é o melhor deste lote... mas trouxe à baila o nome do capitão da seleção portuguesa.

«O melhor dos quatro? Messi, é claro. Ele é o melhor do mundo, com o Cristiano [Ronaldo]. Ele mostrou a sua qualidade durante quinze anos. Eu tento fazer o que posso, mostro a minha qualidade nos grandes palcos e ajudo a minha equipa para tentar vencer mais um Mundial. O resto é debate para as pessoas e jornalistas. É bom debater sobre os jogadores, mas não é algo que tenha na cabeça. Só penso em como posso ajudar a minha equipa frente ao Iraque e como poderei levar o troféu para casa em julho», disse Mbappé, em conferência de imprensa.

Mbappé, recorde-se, bisou na vitória da França sobre o Senegal (3-1), na ronda de estreia no Mundial. Os franceses defrontam o Iraque esta segunda-feira, às 22h00, na segunda jornada do Grupo I.

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