Kylian Mbappé recorreu às redes sociais para reagir, esta segunda-feira, aos comentários racistas da senadora paraguaia Celeste Amarilla. O internacional francês descreveu a senadora do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) como uma «mulher desprezível».

«É uma mulher desprezível e indigna do seu cargo», começou por escrever o avançado do Real Madrid, no X.

«Não representa o Paraguai, esse país que transpirou paixão e honra ao longo de toda a competição. Pela sua inconsciência e o seu racismo descomplexado, o mundo inteiro já esqueceu o percurso e o esforço histórico dos seus jogadores durante este Mundial, dando lugar a uma senhora incompetente que oferece a pior imagem possível do seu país. Eu nunca deixarei que pessoas como assim tenham a liberdade de propagar o seu ódio e racismo pelo mundo.»

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Mbappé foi alvo de comentários racistas de Celeste Amarilla após a vitória da França sobre o Paraguai (1-0) no sábado, nos oitavos de final do Mundial 2026.

A senadora paraguaia acusou Mbappé de ser um «camaronês colonizado, que finge ser francês, ressentido, novo rico, arrogante e feio».

«Um idiota que nem aprendeu a escrever, em vez de leite materno mamava cocos e a coisa mais instruída que já ouviu foram chimpanzés», referiu ainda Celeste Amarilla.

Entretanto, tanto a Ministra do Desporto de França como a Federação gaulesa (FFF) condenaram as declarações. De resto, a FFF vai mesmo avançar com «procedimentos legais».