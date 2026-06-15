“Lamine Yamal tinha o que os outros miúdos não tinham”, afirma o seu antigo treinador das camadas jovens do Barcelona

Com apenas 18 anos, a superestrela do futebol Lamine Yamal já conquistou mais do que a maioria dos jogadores consegue ao longo de toda a sua carreira. Já é tricampeão da La Liga pelo Barcelona, campeão europeu com a Espanha e agora, se perguntarmos às casas de apostas, é um dos grandes favoritos para adicionar um título mundial ao seu palmarés neste verão.

É uma taxa de sucesso incrível para um jogador que vai fazer 19 anos apenas seis dias antes da final em Nova Jérsia, e é uma ascensão que surpreendeu até mesmo aqueles que foram os primeiros a ver o talento do jovem.

Em declarações à CNN, o treinador da equipa de juniores do Barcelona, Marc Serra, explica o que se destacou no prodígio durante um jogo de teste que assistiu há mais de uma década, organizado pelo Barça para identificar os melhores talentos do país.

"Ele veio para cá e, logo no primeiro encontro, vimos que tinha algo que o destacava dos outros e decidimos contratá-lo", diz Serra.

"O que vimos foi que ele fazia as coisas de forma única ou diferente e, mais importante ainda, parecia que ninguém lhe tinha ensinado nada disso. Basicamente, ele tinha acabado de começar a jogar e tinha esse talento inato."

"Estava nos seus genes, ou aprendeu nas ruas, mas – fosse o que fosse – ele tinha algo que as outras crianças não tinham."

Yamal chegou ao "gigante catalão" aos sete anos, depois de ter jogado pelo clube local, o La Torreta. Era um dos vários rapazes que ingressaram na famosa academia La Masía do clube – uma escola de futebol que formou alguns dos melhores jogadores dos últimos tempos, incluindo Lionel Messi.

Serra, que é agora o coordenador da equipa sub-7 do Barcelona, foi o treinador de Yamal quando este tinha cerca de 10 ou 11 anos.

Ele viu em primeira mão quanta magia o jovem tinha nos pés, mas nunca previu que ele viria a conquistar o desporto de forma tão avassaladora a uma idade tão precoce.

Em 2023, oito anos depois daquele jogo de teste, Yamal estreou-se pela equipa principal do Barcelona com apenas 15 anos, 9 meses e 16 dias – tornando-se o jogador mais jovem a representar o clube em mais de um século.

Mas ele não se limitou a aparecer uma vez; agarrou a oportunidade com unhas e dentes e aproveitou-a ao máximo. Rapidamente se tornou o ponto central do ataque da equipa e causou um impacto igualmente grande na seleção nacional.

Desde então, tornou-se um dos melhores jogadores do planeta, capaz de dominar os jogos com a sua velocidade, os seus dribles e um olho para o espetacular. Os seus passes, além da sua capacidade de remate de longa distância, são possivelmente o seu maior trunfo. É capaz de criar oportunidades a partir do nada, uma característica que possuía desde o início da carreira.

"Ele fazia coisas em campo que, para mim, como treinador, era muito difícil acreditar que uma criança de 10 ou 11 anos pudesse fazer", conta Serra, lembrando-se claramente da capacidade de Yamal para passar com a parte exterior da chuteira.

"Passes que não se esperaria ver, jogadas que não se imaginaria. No fim de contas, ele sabia mais do que nós. Ele imagina coisas que o resto de nós não consegue imaginar."

Mas o facto de ele ter conseguido transpor essa capacidade para o palco sénior, contra profissionais experientes, é notável até mesmo para Serra. Yamal tem uma presença tão marcante em campo que é fácil esquecer que é apenas um adolescente. E está tão bem estabelecido que é quase inacreditável que ainda tenha tempo para melhorar.

Coragem combinada com habilidade

Serra atribui a rápida ascensão de Yamal, em parte, à sua mentalidade. Recordando o jovem avançado como um rapaz "simpático" e "alegre", o treinador da equipa juvenil também recorda como as coisas mudaram quando ele entrou em campo.

Yamal assiste do banco durante um jogo da La Liga em abril de 2023. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/Getty Images

Tornou-se um competidor, totalmente destemido e pronto para enfrentar tudo o que o adversário lhe lance.

"As poucas vezes em que tivemos de pressionar um pouco o Lamine foram em jogos mais fáceis ou mais rotineiros", diz Serra.

"Mas quando chegava a hora da verdade – grandes jogos, torneios – dizíamos a nós próprios: ele não nos vai desiludir aqui, sabíamos que ele estaria ao seu nível. Acho que ele gosta de desafios."

"Sinto-me afortunado por tê-lo tido por perto. Acho que com jogadores como o Lamine, que são muito raros, não temos grande influência."

"Simplesmente, tentámos acompanhá-lo, tentámos não estragar o que ele é, deixá-lo seguir o seu ritmo e acho que, em muitos aspetos, somos nós que podemos aprender com ele."

O novo Messi?

Devido ao seu talento ofensivo e à sua ascensão na La Masía, as comparações com Messi começaram cedo. Numa incrível reviravolta do destino, um Messi então com 20 anos foi fotografado a segurar Yamal ainda bebé, em 2007.

Mas Yamal não parece incomodado com a comparação de peso – contente por ser a melhor versão de si mesmo e sem se preocupar com o que o resto do mundo diz.

Serra insiste que ainda é muito cedo para prever até onde o espanhol pode chegar no desporto, mas diz que ele pode muito bem vir a juntar-se a Messi como, na sua opinião, o melhor jogador da história.

"O importante é que ele jogue como é", acrescentou Serra. "Que continue a divertir-se como tem feito até agora."

"Se ele conseguir manter-se nesse nível e continuar a crescer, daqui a 12 ou 13 anos estaremos a falar de Lamine como um dos melhores de sempre."

“Mas ele ainda é jovem, também não devemos colocar demasiada pressão sobre ele. Temos apenas de o deixar fazer o que gosta em campo, divertir-se, porque se isso acontecer, tenho a certeza de que continuará a melhorar.”

Preocupações com o Mundial

Yamal será uma das figuras-chave no Mundial, onde liderará a Espanha como um dos favoritos do torneio.

Mas o jovem é uma ligeira preocupação em termos de lesões à medida que se aproxima a fase de grupos, depois de ter falhado o final da época do Barcelona devido a uma lesão nos isquiotibiais.

Ele não participou em nenhum dos jogos de preparação da Espanha antes do pontapé de saída na América do Norte, mas espera-se que esteja em forma o suficiente para desempenhar algum papel na campanha. Na verdade, a La Roja tem talento suficiente no seu plantel caso queira dar um descanso à sua estrela por mais algum tempo.

A Espanha enfrenta Cabo Verde no seu primeiro jogo do torneio esta segunda-feira, num encontro que se espera que vença por uma larga margem.

"Quanto maior o desafio, melhor ele fica e melhor corre para ele", diz Serra, prevendo que Yamal terá um grande verão pela frente.

"No entanto, todos os dias, Lamine está a acrescentar coisas novas. Ele está a melhorar. Não acho que tenha atingido o seu potencial. Todos os dias, ele está a crescer e isso é talvez o que mais impressiona. Não se vê um limite para o seu talento."

Artigo publicado originalmente aqui pela CNN Internacional, parceira da CNN Portugal e Maisfutebol