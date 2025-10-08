O jogo entre Líbia e Cabo Verde ficou marcado por um lance verdadeiramente insólito e que envolve Sidny Cabral, jogador do Estrela da Amadora.

Tudo aconteceu aos 76 minutos, quando o jogador tentou um passe longo e na desmarcação de um colega de equipa, sendo que na abordagem ao lance, o guarda-redes acabou por cometer um frango monumental. Ao tentar agarrar o esférico, este passou-lhe pelo meio das pernas e, quando nada o fazia prever, entrou na baliza.

Assista aqui ao segundo golo de Cabo Verde: