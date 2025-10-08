Mundial 2026
Há 1h e 19min
INCRÍVEL: guarda-redes dá frango monumental no Líbia-Cabo Verde
Sidny Cabral é o autor do golo, em que a bola passa, de forma insólita, pelo meio das pernas de Al Wuheeshi
O jogo entre Líbia e Cabo Verde ficou marcado por um lance verdadeiramente insólito e que envolve Sidny Cabral, jogador do Estrela da Amadora.
Tudo aconteceu aos 76 minutos, quando o jogador tentou um passe longo e na desmarcação de um colega de equipa, sendo que na abordagem ao lance, o guarda-redes acabou por cometer um frango monumental. Ao tentar agarrar o esférico, este passou-lhe pelo meio das pernas e, quando nada o fazia prever, entrou na baliza.
Assista aqui ao segundo golo de Cabo Verde:
UPSS 🫣😂#sporttvportugal #QualificaçãoMundial2026 #Libia #CaboVerde pic.twitter.com/9MWgyIdpQP— sport tv (@sporttvportugal) October 8, 2025
