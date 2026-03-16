Dois jogadores do Benfica foram chamados à seleção ucraniana de futebol. O guarda-redes Anatoly Trubin e o médio Heorhiy Sudakov foram convocados pelo selecionador Serghiy Rebrov para o play-off de apuramento para o Mundial 2026.

Trubin e Sudakov integram uma lista de 26 jogadores, com a Ucrânia a defrontar a Suécia em Valência, em 26 de março, num jogo que apura para uma final com o vencedor do Polónia-Albânia, em Varsóvia.

A final está agendada para 31 de março, em Valência ou Solna [Suécia], mediante o vencedor da meia-final entre Ucrânia e Suécia, e os vencedores dos quatro 'caminhos' de play off garantem um lugar no Mundial deste ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Este play-off tem um total 16 equipas, 12 na condição de segundos classificados dos grupos de apuramento e mais quatro via Liga das Nações.