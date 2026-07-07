Lionel Messi voltou a ser figura para ajudar a Argentina. Para isso, o avançado de 39 anos escreveu história, uma vez mais.

O ex-Barcelona, que no início do Mundial se tornou no maior goleador em Mundiais, atingiu agora o patamar de jogador com mais assistências na competição. Desta forma, precisou apenas de ultrapassar o compatriota... Diego Maradona.

Frente ao Egito, Messi marcou e assistiu. Chegou, portanto, ao 21.º golo em Campeonatos do Mundo, isolando-se ainda mais na lista. Quanto à assistência, fez a nona em seis Mundiais - ultrapassando as oito de Maradona.

O cruzamento certeiro para a cabeça de Romero tornou-se, assim, histórico. Lionel Messi é então o jogador da história com mais golos e assistências em Mundiais.

No que toca a esta edição, a Argentina aguarda o vencedor do Suíça-Colômbia para conhecer o adversário nos «quartos».

Enquanto isso, Messi isolou-se uma vez mais na lista de melhores marcadores do Mundial 2026. São já oito, superando os sete de Haaland e Mbappé.