Mundial 2026
Há 52 min
VÍDEO: Messi em lágrimas após vitória frente ao Egito
Capitão argentino emocionou-se com a passagem para os «quartos»
TFR
Capitão argentino emocionou-se com a passagem para os «quartos»
TFR
Foi preciso sofrer, mas a Argentina avançou para os «quartos» do Mundial 2026. Ultrapassou o difícil teste do Egito, depois de estar a perder por dois golos.
Lionel Messi foi, uma vez mais, figura: assistiu e marcou. No final, o jogador de 39 anos não se conteve. Além de ter sido elevado pelos colegas, o capitão da albiceleste foi às lágrimas após o apito final.
A Argentina, recorde-se, é a atual campeã do Mundo. Messi procura, portanto, o segundo Mundial da carreira. Pela frente terá o vencedor do Suíça-Colômbia.
Ora veja o momento emocionante de Messi:
Muita emoção para Lionel Messi 🥺#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #Egito pic.twitter.com/NqGgxCy2Bj— sport tv (@sporttvportugal) July 7, 2026
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