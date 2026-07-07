Foi preciso sofrer, mas a Argentina avançou para os «quartos» do Mundial 2026. Ultrapassou o difícil teste do Egito, depois de estar a perder por dois golos.

Lionel Messi foi, uma vez mais, figura: assistiu e marcou. No final, o jogador de 39 anos não se conteve. Além de ter sido elevado pelos colegas, o capitão da albiceleste foi às lágrimas após o apito final.

A Argentina, recorde-se, é a atual campeã do Mundo. Messi procura, portanto, o segundo Mundial da carreira. Pela frente terá o vencedor do Suíça-Colômbia.

Ora veja o momento emocionante de Messi:

 

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