A Argentina, campeã do Mundo, fechou a preparação para o Mundial 2026 com uma vitória frente à Islândia (3-0) - num jogo em que Lionel Messi saltou do banco para fazer história.

No que toca ao onze inicial, Nicolás Otamendi, antigo capitão do Benfica, que já assinou pelo River Plate, alinhou de início. Viu, portanto, Valentin Barco, médio do Estrasburgo, inaugurar o marcador cedo na partida (8m).

Sem mais golos no primeiro tempo, a história estava reservada para lá da hora de jogo. Messi entrou aos 70 minutos e precisou de poucos segundos para fazer a diferença. Isolou Lautaro Martínez, que sofreu falta dentro da área.

Da marca dos 11 metros, o avançado do Inter Miami não tremeu e tornou-se no mais velho a marcar pela albiceleste - com 38 anos, 11 meses e 18 dias, superando Ángel Labruna (38 anos e nove meses). O recorde, diga-se, persistia desde 1957.

Thiago Almada, antigo alvo do Benfica, fechou as contas do jogo já nos instantes finais (86m).

Com este triunfo (3-0), a Argentina fecha a preparação com duas vitórias, já depois do triunfo frente às Honduras (2-0). A atual campeã do Mundo faz parte do grupo J com Áustria, Jordânia e Argélia. A estreia no Mundial acontece no dia 17 frente à Argélia.