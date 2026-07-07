Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, falou aos jornalistas após a derrota frente à Espanha (1-0), que ditou a eliminação do Mundial 2026 nos «oitavos». O representante do Governo admitiu tristeza pelo resultado mas falou de orgulho, deixando ainda elogios a Cristiano Ronaldo.

Triste pelo resultado, orgulhoso pelo percurso

«Estamos naturalmente muito tristes pelo resultado, mas ao mesmo tempo muito reconhecidos e orgulhosos pelo percurso que esta equipa realizou. É um conjunto de atletas absolutamente extraordinário com um talento e uma entrega à defesa das nossas cores, da nossa bandeira, excecionais»

Seleção podia ter ganho o jogo

«Tivemos as nossas oportunidades, a Espanha também, mas não há dúvida nenhuma de que podíamos ter ganho o jogo. Temos que reconhecer isso, mas fazê-lo com humildade, mas também sentido de gratidão para com os atletas, corpo técnico e direção da FPF.»

Governo conta com Cristiano Ronaldo

«É um ativo que nós não podemos, de maneira nenhuma, desperdiçar na promoção pelo mundo daquilo que é a nossa capacidade, daquilo que é a nossa forma de estar e ser. Posso aqui partilhar convosco, quer no âmbito desportivo, quer num âmbito geral, nós contamos que quando o Cristiano Ronaldo tiver essa disponibilidade, possa dar o seu contributo.»