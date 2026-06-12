Milhares de manifestantes ocuparam as ruas de acesso ao Estádio Azteca e envolveram-se em confrontos com a polícia, após terem rompido o bloqueio policial e chegado junto às portas de acesso ao recinto.

Dentro do estádio, o jogo entre México e África do Sul decorreu com a maior das normalidades, sendo que cá fora, os manifestantes incendiaram carros e arremessaram objetos contra os polícias, que tiveram de recorrer ao gás lacrimogéneo, balas de borracha e até mesmo bastões para os afastar.

Este período de violência durou cerca de uma hora, dois dos manifestantes foram detidos e um polícia ficou ferido. «Não queremos lutar contra vocês, mas somos vítimas deste Estado que vocês ajudam a proteger. Não devia ser mexicano contra mexicano, devíamos estar todos contra os que lucram com o nosso sangue», afirmou uma das pessoas na dianteira dos confrontos.

O fim do jogo de abertura deste Mundial 2026 trouxe algum acalmar dos ânimos e as autoridades conseguiram recuperar algum espaço do perímetro que tinham perdido junto ao estádio. Recorde-se que o México venceu a África do Sul por 2-0, num jogo marcado por três expulsões.

Assista aqui às imagens dos confrontos: