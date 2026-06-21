As pausas para hidratação têm sido tema neste Mundial 2026 – uma norma, obrigatória em todos os jogos, que não tem sido muito bem recebida em geral. Marcelo Bielsa, selecionador do Uruguai, deixou críticas em conferência de imprensa.

«Jogar quatro partes em vez de duas altera a conceção que tinha sido culturalmente construída para interpretar o futebol. Não acrescenta nada e retira muito. Quando foi dividido em quatro, não se pensou no efeito que isso poderia ter sobre o que fazia do futebol um desporto que cativa as pessoas, mas sim noutro tipo de repercussões que não vou discutir nem analisar», começou por referir em antevisão ao jogo com Cabo Verde, deste domingo (23h).

A regra da hidratação, recorde-se, está a ser aplicada em todos os jogos, independentemente das condições. São duas: uma na primeira parte e outra na segunda. Por norma decorrem a meio de cada parte.

Nesses poucos minutos, as equipas aproveitam para rever a tática e eventualmente corrigir comportamentos – levando às tais «quatro partes» de jogo que Bielsa refere.

O treinador de 70 anos atirou, ainda, que as pausas para hidratação mudaram o futebol pelo qual as pessoas se «apaixonaram».

«Antes desta decisão, o futebol tinha uma característica, agora tem outra. As pessoas apaixonam-se pelo jogo devido às suas características», concluiu.