Marrocos anuncia lista para o Mundial: Begraoui de fora e ausências sonantes
Avançado do Estoril integrava a pré-convocatória. Trio atacante que foi titular na meia-final do Mundial 2022 fica de fora
O selecionador de Marrocos, Mohamed Ouahbi, divulgou esta terça-feira a lista de 26 convocados (mais três reservas) para o Mundial 2026 de futebol, na qual não consta Yanis Begraoui, avançado do Estoril, que estava entre os pré-convocados da equipa marroquina.
Begraoui integrou o estágio preparatório que terminou esta terça-feira com a vitória por 5-0 ante o Burundi, em Salé, com dois golos de Ayoub El Kaabi (59m, 63m) um de Tawfik Bentayeb (71m) e dois de Soufiane Benjdida (80m, 90m).
Nas ausências, além de Begraoui, há vários nomes sonantes que não vão ao Mundial. Desde logo, por exemplo, o trio atacante titular que perdeu a meia-final do Mundial 2022 ante França, por 2-0: Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal e Hakim Ziyech. Mas também ficam de fora Ilias Akhomach, Eliesse Ben Seghir, Amine Adli ou Bentayeb, que marcou no jogo desta terça-feira.
Marrocos está inserido no Grupo C do Mundial 2026, tendo como adversários Brasil, Escócia e Haiti.
No último Mundial, em 2022, disputado no Qatar, a seleção africana ficou no quarto lugar, depois de ter eliminado Portugal nos quartos de final.
Os convocados de Marrocos:
Guarda-redes: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti;
Defesas: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Chadi Riad, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop;
Médios: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari;
Avançados: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Yassine Gessime, Ayoube Amaimouni Echghouyab.
JOGADORES DE RESERVA: El Mehdi Al Harrar, Amine Sbai, Marwane Saadane.