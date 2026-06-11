Marrocos anunciou que Abde Ezzalzouli e Nayef Aguerd não vão estar aptos para jogar neste Mundial de 2026, devido a lesão.

Abde, extremo do Betis, sofreu uma entorse no joelho direito no último encontro de preparação dos Leões do Atlas frente à Noruega e teve de ser substituído ao intervalo. Os exames médicos confirmaram o diagnóstico e o jogador do clube de Sevilha vai ficar afastado dos relvados durante algumas semanas.

Além de Abde, a seleção africana também não vai poder contar com Aguerd. O defesa-central do Marselha sofreu uma lesão na virilha e não vai recuperar a tempo da competição.

Para o lugar desta dupla, o selecionador Mohamed Ouahbi decidiu chamar Amine Sbai, do Angers, e Marwane Saadane, do Al Fateh.

Resta saber se o extremo de 24 anos vai iniciar a recuperação em Espanha ou se vai seguir em solo norte-americano.

De recordar que Marrocos faz a sua estreia no Mundial a 13 de junho, diante do Brasil.